Vidéo: la fureur de Klopp sur la question des coronavirus: un journaliste explique | Ligue des champions

Avant le match de Ligue des champions, les réseaux sociaux étaient partagés entre ceux qui ont attaqué et soutenu Jurguen Klopp, DT de Liverpool, et le journaliste argentin Martín Ainstein.

Parce que? Les deux ont joué dans un croisement fort lors de la conférence de presse avant le match contre l’Atlético de Madrid, dans une vidéo qui est rapidement devenue virale.

Tout a commencé par une question du journaliste ESPN, qui avait à voir avec le coronavirus: “Craignez-vous que les footballeurs soient exposés à une contagion?”

Le journaliste a expliqué que même la salutation entre joueurs était interdite, mais le football est un sport de contact et les athlètes sont toujours très proches. Quelque chose dans ce doute a déclenché l’ennui de Klopp, qui a répondu: “Nous ne sommes pas une société, nous n’en sommes qu’une partie et nous devrions tous nous inquiéter de la même manière. C’est exactement ce que je n’aime pas. Que vous vous asseyiez ici et que vous me fassiez cela.” Il demande mais vous avez voyagé de Madrid à ici. Restez là, les écoles fermées, évidemment vous êtes inquiet. Et c’est la question, mais vous pensez que le football vaut assez pour voyager “, at-il dit.

«Vous êtes assis ici et me posez cette question, mais vous venez de Madrid pour être ici. Ils ferment des écoles et des universités… mais vous pensez que le football en vaut la peine. »

Et il a ajouté: “Telle est la situation, c’est notre problème, notre problème commun et nous ne pouvons pas le résoudre avec le football. Nous jouons parce que c’est notre rôle et nous devons le faire. Votre travail consiste à informer et j’espère que vous faites mieux que vous.” Vous demandez, car c’est à ce moment-là que je me fâche, lorsque vous me donnez le sentiment que j’ai un problème et que vous ne l’avez pas. “

Le journaliste a tenté de répondre que “nous sommes dans le même bateau”, mais le DT a répondu à contrecœur qu’il ne le croyait pas mais que ce n’était pas si important.

A la fin, Ainstein a enregistré une vidéo dans laquelle il a expliqué la pertinence de sa question et a considéré la réaction de l’Allemand quelque peu exagérée, qui est finalement partie agacée.