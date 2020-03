Video : Résumé et buts de Leipzig-Tottenham | Victoire de Leipzig 3-0

Victoire sans appel de Leipzig, qui se hisse pour la première fois en quart de finales. Aucune discussion possible sur les deux confrontations, Leipzig élimine Tottenham, finaliste de la dernière édition, et verra les quarts de finale !

Le club allemand – formé il y a seulement 10 ans – a mené 1-0 au match aller à Londres et le doublé de Marcel Sabitzer à la Red Bull Arena a permis à Leipzig de prendre le contrôle.

Le gardien de but Hugo Lloris aurait dû faire mieux pour les deux buts – en obtenant un coup de main sur le tir de 20 mètres et la tête au premier poteau du capitaine de Leipzig.

Emil Forsberg a marqué dès sa première touche après être sorti du banc pour donner à Leipzig une victoire 4-0 sur l’ensemble des deux matches.

Les Spurs, blessés, n’ont jamais semblé capables de faire un retour en force comme celui contre l’Ajax la saison dernière qui les a menés en finale et qui va maintenant terminer la saison sans trophée.

L’équipe de José Mourinho – qui n’a pas gagné en six matches dans toutes les compétitions – devra retrouver la forme si elle veut être de retour dans ce tournoi la saison prochaine. Ils ont sept points de retard sur les quatre premiers de la Premier League.

💥 Le supplice des Spurs prend fin à la Red Bull Arena ! Aucune discussion possible sur les deux confrontations, Leipzig élimine Tottenham, finaliste de la dernière édition, et verra les quarts de finale !

🔥 Le troisième but pour Leipzig ! Forsberg ne laisse aucune chance à Lloris à bout portant, 4-0 au score cumulé pour les Allemands.

⏳ Mi-temps à la Red Bull Arena. Leipzig mène 2-0 grâce aux deux réalisations du capitaine Sabitzer. Les Spurs de Mourinho doivent marquer 3 fois sans prendre de but pour se qualifier. RDV dans 15 minutes pour la 2e période !

🇩🇪 #RBLTOT 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🏆 2-0 | 20e ⏱

(Cumulé : 3-0)

💥 LE DOUBLÉ DE SABITZER ! Les Allemands insistent et contrent les Spurs, Sabitzer met la tête au premier poteau, Lloris n'a pas la main ferme et ça fait 2-0 pour Leipzig ! La mission se complique pour Mourinho et ses joueurs.

