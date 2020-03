Video : Résumé et buts de PSG – Dortmund | Victoire 2-0 du PSG et qualification en quarts de finale de Ligue des Champions

C’EST FAIT ! LE PSG EST QUALIFIÉ POUR LES QUARTS DE FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS !!! Les Parisiens s’imposent 2-0, buts de Neymar et de Bernat pour le club de la capitale.

Le PSG a remporté la première “finale” de la saison et Thomas Tuchel a sauvé sa première balle de match. Personne n’avait prévu d’être éliminé en huitième de finale pour la quatrième année consécutive. Neymar non plus, qui a joué un rôle déterminant dans le retour parisien. Le Brésilien a marqué le premier but et a participé au second de Juan Bernat pour amener son équipe en quart de finale des champions. Le Dortmund a essayé, mais n’a pas réussi. Le PSG était supérieur et il continue d’avancer dans la tentative de conquête de la ligue des champions tant désirée.

Les stars s’étaient alignées contre Thomas Tuchel : Verratti et Meunier étaient suspendus, Thiago Silva se remettait mais sans rythme de compétition et Mbappé était atteint d’un cas d’angine. L’entraîneur allemand avait l’arme du Français sur le banc, mais la première mi-temps a montré qu’il n’avait pas besoin de l’utiliser. Neymar a mis l’équipe sur le dos et c’est généralement un gage de succès. Ils le savent bien à Paris. Camp Nou, mars 2017… ils font encore des cauchemars.

Comme on pouvait s’y attendre, Tuchel a opté pour un 4-4-2 plus conservateur que la configuration à trois centres qu’il a utilisée au parc Signal Iduna. La Dortmud est alors soutenue par le public, contrairement aux Parisiens du Parc des Princes. Un autre handicap. Le silence du fief du PSG était rompu de temps en temps par les feux d’artifice et les chants des supporters qui se rassemblaient près du stade. Ils n’allaient pas rester seuls malgré la demande d’éviter les foules face à la pandémie de coronavirus.

Dans ce contexte, le PSG a cru dès le départ qu’il pourrait renverser l’issue défavorable de la première étape. Le plan était clair : contrôle de la balle, patience dans sa circulation et pression après la défaite. De l’autre côté, les élèves de Favre étaient confiants dans leurs chances de contre-attaque. Mais la stratégie gagnante a été celle de Tuchel.

Contrôle parisien

Avec 70 % de la domination du ballon, le PSG a fait mijoter ses arrivées. Ils n’étaient pas nombreux, mais ils étaient très clairs. Lorsque vous êtes efficace, vous avez une chance de gagner. Cavani a manqué la première moitié du premier acte avant qu’un Bürki ne lui refuse un pied miraculeux, mais trois minutes plus tard, Ney a ouvert la boîte. Un tir de 10′ depuis un coin que Dortmund a pu mieux défendre. C’est son premier but pour le PSG dans la phase de qualification de la Ligue des champions.

La victoire 1-0 a incité Dortmund à faire un petit pas en avant. Sancho, avec deux tentatives sans réel danger pour Keylor, et un coup de fouet croisé de Hazard ont mis en scène leur réaction. Non seulement cela semblait insuffisant, mais la partie de Favre a pris un second coup dans le processus. Juan Bernat a récupéré, Neymar a dynamité la pièce, Sarabia l’a mise en place et le latéral espagnol lui-même l’a terminée en déviant la pointe de la botte de son compatriote.

Tuchel n’en a pas eu besoin, mais juste pour commencer la deuxième mi-temps, Mbappé est sorti pour s’échauffer. Il était certainement convenu qu’il jouerait une demi-heure. C’est ainsi que l’entraîneur a sorti le green à la 64e minute, dix minutes après que Di Maria ait failli manquer son coup franc direct, ce qui a obligé Bürki à s’envoler.

Mbappé rentre en jeu

Mbappé, volontaire, n’était pas tout à fait sûr de sa place devant une équipe de Dortmund qui prenait la relève de la capitale. Fort de ce résultat, son amélioration a été compensée par la solidité défensive de l’équipe du Tuchel. A vingt ans, Favre a brûlé tous ses bateaux : il a échangé les cartes entre Hazard et Brandt et Reyna, un joueur clé de la première manche, a remplacé Witsel. N’ayant pas la capacité de tisser des pièces de l’intérieur, Brandt a tenté à plusieurs reprises de jouer à distance, sans succès pour ses intérêts.

🇫🇷 #PSGBVB 🇩🇪

🏆 2-0 | 90e+5 ⏱ 🌟 C'EST FAIT ! LE PSG EST QUALIFIÉ POUR LES QUARTS DE FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS !!! Les Parisiens s'imposent 2-0, buts de Neymar et de Bernat pour le club de la capitale. — RMC Sport (@RMCsport) March 11, 2020

Les Buts du PSG contre Dortmund

🇫🇷 #PSGBVB 🇩🇪

🏆 2-0 | 89e ⏱ 💥 Ouverture de la boîte à gifles ! Là, il y a tout le stade dans la bagarre !!! Neymar et Di Maria écopent d'un carton jaune, alors qu'Emre Can est exclu. — RMC Sport (@RMCsport) March 11, 2020

Deuxième carton pour Can après avoir poussé Neymar pic.twitter.com/hOp2bdIaa6 — RMC Sport (@RMCsport) March 11, 2020

🇫🇷 #PSGBVB 🇩🇪

🏆 2-0 | 77e ⏱ ⚡ Ça chauffe sur la surface parisienne ! Brandt tente le lob sur Navas, c'est dévié par Gueye. Di Maria, perclus de crampe, est remplacé par Kurzawa ! — RMC Sport (@RMCsport) March 11, 2020

🇫🇷 #PSGBVB 🇩🇪

🏆 2-0 | 63e ⏱ 🔁 L'entrée de Mbappé en lieu et place de Sarabia ! — RMC Sport (@RMCsport) March 11, 2020

🇫🇷 #PSGBVB 🇩🇪

🏆 2-0 | 54e ⏱ 🌟 La parade de Bürki sur ce coup-franc de Di Maria ! — RMC Sport (@RMCsport) March 11, 2020

📽 Exclu vidéo : Après l'ouverture du score de Neymar, Juan Bernat a permis au PSG de faire le break face à Dortmund juste avant la pause. 💫 #PSGBVB #UCL #ChampionsLeague — RMC Sport (@RMCsport) March 11, 2020

📽 Exclu vidéo : en reprenant de la tête un corner d'Angel Di Maria, Neymar a ouvert le score pour le PSG face au Borussia Dortmund… et célébré en chambrant Haaland. 💫 #UCL #ChampionsLeague #PSGBVB — RMC Sport (@RMCsport) March 11, 2020

🇫🇷 #PSGBVB 🇩🇪

🏆 1-0 | 28e ⏱ 💥 LA TÊTE DE NEYMAR !!! Le PSG ouvre le score ! Sur corner, une tête plongeante qui trompe le gardien ! 1-0 pour les Parisiens ! — RMC Sport (@RMCsport) March 11, 2020

🇫🇷 #PSGBVB 🇩🇪

🏆 1-0 | 41e ⏱ 🔥 La réaction des supporters du PSG devant le Parc des Princes, en folie, après le but de Neymar. pic.twitter.com/CYy8zchOu6 — RMC Sport (@RMCsport) March 11, 2020

💥 #PSGBVB Si le match n'avait pas encore basculé dans l'euphorie, les ultras parisiens ont littéralement tiré des feux d'artifice au dessus du Parchttps://t.co/H3Apub029Z — RMC Sport (@RMCsport) March 11, 2020