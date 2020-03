Virgil van Dijk révèle comment les joueurs de Liverpool ont réagi dans les vestiaires à la perte de l’Atletico

Les dirigeants de la Premier League ont été stupéfaits en prolongation par l’Atletico mercredi (Photo: .)

Virgil van Dijk admet que les joueurs de Liverpool n’avaient pas vraiment envie de parler après leur défaite face à l’Atletico Madrid en Ligue des champions, bien que le manager Jurgen Klopp se soit adressé à l’équipe.

Les Merseysiders ont peut-être une avance considérable en tête du classement de la Premier League, mais ils ont été renvoyés de la Ligue des champions malgré la création d’une multitude d’occasions mercredi soir à Anfield.

L’Atletico a absorbé une énorme quantité de pression et a ensuite frappé trois fois en prolongation, Van Dijk admettant que les champions en titre étaient plutôt stupéfaits par leur sortie.

Marcos Llorente a frappé deux fois en prolongation alors que Liverpool dominait le match (Photo: .)

Lorsqu’on lui a demandé si les joueurs avaient parlé dans les vestiaires après la défaite, Van Dijk a répondu: «Pas beaucoup. Mais, vous savez, le manager a évidemment parlé un peu.

«Évidemment, tout le monde peut s’attendre à ce que tout le monde soit déçu. Personne ne veut sortir de la compétition.

«Personne ne veut sortir de la compétition, surtout à cause de la façon dont nous avons joué ce soir, quand nous en avions l’occasion.

«Mais c’est la réalité. Nous en sommes sortis, nous devons y faire face. Nous devons recommencer. »

Plus: Liverpool FC



Sur la façon dont la sortie européenne de Liverpool affectera la façon dont leur saison est perçue, Van Dijk a déclaré: «Nous savons comment nous avons performé tout au long de

toute la saison, et nous ne prendrons pas cela pour acquis.

«Ce que les autres disent de l’extérieur, quand les choses ne vont pas bien pendant deux ou trois matchs, ce n’est pas un problème.

Gagner un premier titre de champion en 30 ans serait encore énorme pour Liverpool (Photo: .)

“Tout le monde peut avoir son opinion, mais nous n’avons pas besoin d’oublier que nous avons été incroyables toute la saison.

«Évidemment, nous souhaitons toujours participer à toutes les compétitions, mais nous ne le sommes pas. Je ne sais pas combien de points à venir, 25 peut-être, mais évidemment City avait un

jeu en main.

«Haut de la ligue et devrait être positif. C’est difficile à ce stade, parce que nous avons perdu ce soir et sommes hors de la Ligue des champions, mais

nous avons recentré notre attention sur ce [the Premier League] quand nous serons de retour

Vendredi.’

PLUS: Diego Simeone répond aux critiques de Jurgen Klopp après la sortie de Liverpool en Ligue des champions

PLUS: Diego Costa tousse sur les journalistes après sa victoire contre Liverpool au milieu d’une épidémie de coronavirus

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.