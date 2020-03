Voilà comment cela a été vécu! Real Madrid 1-2 Manchester City

Real Madrid et Manchester City ils affrontent ce mercredi dans l’un des matchs les plus morbides de la huitième de finale de la UEFA Champions League, entre autres, pour le retour de Josep Guardiola sur le territoire espagnol.

Il Ville il a gagné sa présence dans ce cas après avoir remporté le Groupe C, avec 14 unités, et vous devriez profiter de cette édition pour vous battre pour le titre, puisque la saison prochaine la sanction imposée par le UEFA, sans participer à des tournois dudit organisme en deux saisons.

Devant, ils auront Real Madrid, club qui a remporté plusieurs fois le «Oreille”, Avec 13, mais qui traverse un passage sombre dans la saison, car juste le week-end, il a perdu le leadership de La Ligueainsi que le belge Eden Hazard, vedette dans cette campagne, qui a subi une blessure nouvelle et prolongée.

Les élèves de Zinedine Zidane ils ont pris la deuxième place Groupe A, grâce à ses 11 points et garde un souvenir agréable de ses précédents affrontements avant la Manchester City Dans cette compétition, ils ont réussi à l’éliminer en demi-finale de la saison 2015-2016 et ont obtenu une victoire et un nul lorsqu’ils ont partagé un groupe en 2012-2013.

Il Santiago Bernabeu Ce sera le théâtre de cette confrontation attendue, qui aura son premier bip vers 14h00, heure du centre du Mexique, et le match revanche, sur le sol anglais, aura lieu le 17 mars.