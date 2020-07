Wolverhampton Wanderers vs. Arsenal – Rapport de match de football

L’adolescent d’Arsenal, Bukayo Saka, a célébré la signature d’un nouveau contrat avec le club en marquant son premier but en Premier League lors de la victoire 2-0 du Nord de Londres contre les Wolves.

Alexandre Lacazette a ajouté un deuxième but à la 86e minute. Substitution Joe Willock envoya un centre et le tir du bas à droite de Lacazette trouva le but.

La victoire voit Arsenal passer à la septième place tandis que les Wolves restent en sixième.

Arsenal a dominé la possession de balle en première mi-temps mais à part un tir bas du pied gauche d’Eddie Nketiah qui a frappé le poteau à la 34e minute, les Wolves ressemblaient à l’équipe la plus dangereuse.

Le jeune anglais Saka, cependant, a ouvert le score contre le point de jeu à 43 minutes avec son premier but en Premier League.

Un ballon de Pierre-Emerick Aubameyang envoya Kieran Tierney dans l’espace à gauche. Le centre droit de l’arrière droit dans la surface a dévié Matt Doherty et a rebondi devant Saka. Le joueur de 18 ans a attendu que le ballon rebondisse avant de l’envoyer siffler devant Rui Patricio dans le but.

Les mots de Nuno Espirito Santo résonnaient dans les oreilles des joueurs des Wolves au début de la seconde mi-temps alors qu’ils sortaient de l’équipe la plus forte de la pause.

En augmentant le rythme et en attaquant la boîte d’Arsenal, plusieurs bonnes chances se sont éloignées du côté sixième. Raul Jimenez a failli rentrer à la maison après 52 minutes après un centre d’Adama Traoré.

L’adolescent a signé mercredi un accord de quatre ans avec Arsenal. .

L’international mexicain a affirmé que sa tête de plongée avait été violée par Cedric Soares d’Arsenal, mais l’arbitre a fait signe de continuer.

Traoré a failli faire 1-1 sur 64 minutes. Après avoir retiré Emiliano Martinez de son but, tout ce qu’il avait à faire était de placer le ballon au-dessus de la tête du gardien de but mais l’attaquant a mis trop de puissance sur le tir et il a dépassé la barre.

Les loups ont continué de dominer la possession et malgré plusieurs coups de pied arrêtés, ils n’ont pas pu trouver le filet et le but de Lacazette à la 86e minute a scellé leur sort.

L’entraîneur-chef d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré après le match que Lacazette « avait vraiment besoin de cet objectif » après être sorti du banc.

« Quand je lui ai demandé de rentrer, il était prêt en trois secondes. C’était un grand mouvement hors du ballon, une belle finition. Je suis tellement heureux pour lui. Il le mérite complètement pour la façon dont il s’entraîne et joue tous les jours », Dit Arteta.

Le résultat a marqué la troisième victoire consécutive d’Arsenal sans encaisser et Arteta a déclaré après le match que la capacité de l’équipe à garder une feuille blanche était une évolution bienvenue.

« Vous pouvez voir toutes les équipes qui sont dans la course au titre, qui gagnent des championnats, le nombre de draps propres qu’elles ont », a-t-il ajouté.

« Je suis ravi de la performance, du changement apporté par les joueurs, de l’énergie que nous avons jouée, du combat pour chaque balle de la première minute à la dernière minute de chaque joueur qui a touché l’herbe. »

S’exprimant également après le match, Saka a déclaré que son « rêve » avait toujours été de jouer pour Arsenal.

« J’ai 18 ans et ça a été un rêve de jouer pour ce club. Je dois prendre chaque match par match. Où que le patron veuille me mettre, je veux jouer. C’est un rêve d’être ici », a déclaré Saka.

« Il est très grand. Nous savons à quel point les loups sont bons et à quel point cela allait être difficile. Nous nous sommes battus pour chaque balle et il est bon de créer un élan. »