Y aura-t-il VAR dans le reste de la Ligue des champions?

Ce mercredi, il a commencé à courir la rumeur de la possibilité que l’UEFA décide au sein de son comité exécutif ce jeudi, renoncez à la technologie VAR pour le reste de la compétition. Les quatre matchs qui sont en attente en huitièmes de finale ainsi que pour les quarts de finale, les demi-finales et la finale de cette saison.

23/04/2020

Le à 10:09

CEST

Ramon Fuentes

Selon des sources consultées par le journal SPORT, personne n’est au courant de cette possible décision qui a fait fuir Radio Montecarlo. Ni aux personnes de l’organigramme de l’arbitrage de la plus haute organisation internationale ni aux plus grandes personnes concernées par cette décision telles que les arbitres et les assistants de football qui ils exécutent leurs tâches VAR et AVAR.

Plusieurs raisons suggèrent que cette mesure ne sera pas exécutée. D’une part, c’est le sport en tant que tel, puisque la technologie a été appliquée dans les allers-retours déjà joués. Et il ne semble pas logique, dans les critères d’égalité, qu’ils ne l’aient pas fait dans les matchs restants de cette égalité.

Mais aussi parce que ce risque possible de contagion qui pourrait exister pour les arbitres et assistants exerçant leurs fonctions de VAR, d’AVAR et de l’opérateur de télévision qui seront dans l’unité mobile située à l’extérieur du stade, est éliminé en réalisant testez-les tous.

Il existe également plus de solutions alternatives qui permettent l’exécution des fonctions VAR dans les unités mobiles que l’UEFA place à l’extérieur des stades. Et ils passent par une séparation supplémentaire des positions entre les deux à l’intérieur du camion ou de la camionnette elle-même ou même, si nécessaire, en plaçant des cloisons en verre séparant les différentes positions.

Mais il y a une dernière mesure que l’UEFA pourrait utiliser pour que l’utilisation de la technologie ne soit pas affectée par cette pandémie. En ce moment, compte tenu des équipes déjà classées pour les quarts et celles qui sont en attente, elles appartiennent aux grandes ligues comme l’Espagne, l’Italie, l’Angleterre, la France et l’Allemagne.

Et toutes ces grandes ligues ont des centres VOR d’où les signaux de leurs ligues correspondantes sont centralisés et où le signal audiovisuel des matches de la compétition continentale maximale pourrait être envoyé. Dans le cas de l’Espagne, c’est le centre VOR de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas où ils ont huit chambres où chacun qui doit être là pourrait garder une distance de sécurité. À commencer par exemple par le match du Camp Nou entre le Fútbol Club Barcelona et Napoles.