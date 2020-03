Zinedine Zidane dit au Real Madrid de signer l’as de Liverpool Sadio Mane dans un transfert de 140 millions de livres sterling

Le Real Madrid a fait de l’attaquant de Liverpool Sadio Mane sa principale cible de transfert (Photo: .)

Zinedine Zidane a fait de Sadio Mane son principal objectif de transfert avant l’été et souhaite que le Real Madrid dépense jusqu’à 140 millions de livres sterling pour conclure un accord avec Liverpool.

L’attaquant sénégalais Mane est devenu l’un des joueurs les plus importants de Jurgen Klopp à Anfield et connaît une autre saison brillante, marquant 16 buts et récoltant huit passes décisives dans toutes les compétitions.

Le joueur de 27 ans a aidé Liverpool à remporter 25 points d’avance au sommet de la Premier League alors que l’équipe de Klopp tentait de mettre fin à la longue attente du club pour un titre national.

Zidane est un admirateur connu de Mane et a fait de l’as de Liverpool sa première cible avant la fenêtre de transfert d’été, selon le Daily Mirror.

Il est affirmé que les représentants de Mane ont été informés de l’intérêt du Real, le club espagnol espérant le convaincre de quitter le Merseyside afin de lancer un nouveau défi à Madrid.

Cependant, Mane a encore trois ans sur son contrat actuel à Liverpool, et le Mirror dit qu’il faudrait une offre «énorme» pour convaincre les dirigeants de la Premier League de vendre l’un de leurs actifs les plus précieux.

Mais, comme dans l’amour de Zidane pour Mane, le Real Madrid tenterait Klopp avec une offre étonnante dans la région de 140 millions de livres sterling.

Liverpool possède une ligne avant effrayante, mais la légende de Manchester United, Rio Ferdinand, a nommé Mane comme la star des Reds contre laquelle il aimerait le moins jouer.

L’ancien défenseur anglais a déclaré: «Mane a été phénoménal. C’est le gars qui marque normalement en premier.

«Sur les trois attaquants de Liverpool, c’est celui contre lequel je voudrais le moins jouer.

Zinedine Zidane veut que le Real Madrid signe Sadio Mane de Liverpool (Photo: .)

«Il est imprévisible, il est vif, il est rapide, il est direct, clinique.

“Écoutez, ce sont tous de grands joueurs mais il y a juste quelque chose de différent pour moi que j’aime vraiment, vraiment.”

Liverpool devait affronter Everton, son rival du Merseyside, lundi soir, mais la Premier League a été suspendue jusqu’en avril au moins en raison d’un coronavirus.

