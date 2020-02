Champions: Real-City, c’est Benzema contre Aguero | Nos paris

Un autre match à ne pas manquer est celui entre Real Madrid et Manchester City, répertorié comme deux gagnants potentiels de la compétition. C’est le cinquième défi entre les deux équipes et les Blancos sont invaincus (2 victoires et 2 nuls) mais cette fois, même si les cotes sont en équilibre, ils ne partent pas des faveurs de la prédiction. la ressortissants en fait conduire à 2,40, le succès du Real vaut 2,75 tandis que l’égalité se joue à 3,75. L’équipe de Guardiola mène également dans la prédiction du changement, à 1,52, la qualification de Madrid vaut 2,50. Benzema d’une part e Aguero d’autre part, ils sont les principaux suspects du but, marquant respectivement 2,50 et 2,25. Gardez un œil sur Gabriel Jesus, dont le but en 90 minutes est de 2,90