Grand match au Santiago Bernabeu entre le Real Madrid et le Manchester City. Les Merengues se sont toujours imposés dans les deux derniers précédents: 3-2 lors d’un retour sensationnel de 0-2 en 2012-13 et 1-0 avec le propre but de Fernando lors de la saison 2015-16. Pour mieux, les Britanniques sont légèrement en avance à 2,40, le X à 3,70, le succès des Espagnols à 2,75.