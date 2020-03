Selon La Repubblica, Gordon Singer a ordonné à Gazidis de constituer une équipe de 24 ans avec un plafond salarial de 2 millions d’euros par an.

Les conditions préalables excluent le renouvellement avec les 38 ans ibra et saper la permanence de Donnarumma, Romagnoli et Rebic. Parmi les salariés en vogue les seuls Hernandez et Bennacer répondre aux exigences.