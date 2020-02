Chaos Albanova-Afragolese, Pannone à l’hôpital et démission du patron

Le succès de 4-1 duafragolese sur le terrainAlbanova, en raison de ce qui s’est passé en dehors du terrain et de l’usine Casalese elle-même.

En attendant de reconstituer ce qui s’est passé en détail, la seule certitude désagréable est les graves dégâts physiques signalés par le responsable des Afragolais, Nicola Pannone, qui s’est retrouvé à l’hôpital avec un fémur cassé dans le but de calmer les esprits chauds de certains membres des deux fans lors de l’échauffement d’avant-match. Un partisan africain s’est également retrouvé à l’hôpital, avec des blessures qui ne devraient pas être graves.

Événement grave qui a généré la décision conjointe des patrons d’Albanova et d’Afragolese, Giuseppe Zippo et Raffaele Niutta, qui ont démissionné démission. Dans l’attente de développements ultérieurs, voici les mots de Giuseppe Zippo, rapportés par les chaînes officielles du club de biancazzurra: “Inutile de parler du jeu que je n’ai pas vu d’ailleurs, aujourd’hui a touché le fond. Après ces indignes scènes de guérilla urbaine, jamais vues à Casal di Principe, mon nom est déconnecté de celui d’Albanova et mon aventure se termine ici. Une personne d’un certain âge comme le directeur des Afragolais, Pannone, est maintenant à l’hôpital et j’ai dû le soulever. Nous ne terminons ce championnat que par respect pour la FIGC et la régularité du tournoi. “

Et il ajoute: «Aujourd’hui, une tragédie s’est produite. Le directeur Pannone a rapporté une fracture du fémur et une autre personne, une fan en visite, devait également se rendre à l’hôpital. Je me sens trahi par les fans, avec qui j’ai toujours essayé de dialoguer, et peu importe qui a commencé le combat, car ils connaissent ma façon de faire du football, après une période pendant laquelle on sait comment se faisait le football à Casale . Le football n’est plus un monde qui m’appartient et je ne veux pas que mon nom se rapproche de celui d’Albanova. “