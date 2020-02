Charlie Nicholas partage les problèmes qu’Arsenal pourrait encore avoir après la pause – HITC

Arsenal sera de retour en Premier League ce week-end après leurs vacances d’hiver.

Le spécialiste de Sky Sports et la légende d’Arsenal, Charlie Nicholas, ont discuté des vacances d’hiver “intrigantes” des Gunners et de la façon dont il imagine l’équipe s’être formée après avoir passé une longue période avec Mikel Arteta (Sky Sports News).

Les joueurs d’Arsenal ont eu quelques jours de congé et ont passé du temps pendant la pause dans un camp de temps chaud à Dubaï (BBC Sport), permettant à Arteta – qui a été nommé par les Gunners le 20 décembre – de bien regarder, et entraîneur, ses joueurs.

Arsenal a été le dernier en action le 2 février, un match nul 0-0 à Burnley, et sera le prochain en action dimanche quand il accueillera Newcastle United à l’Emirates Stadium, les Gunners, 10e, espérant grimper plus loin dans la moitié supérieure de la Table de Premier League.

Nicholas estime qu’Arsenal est plus ensemble, la plupart des joueurs montrant plus de compréhension de leurs attentes, mais estime également qu’il y a encore quelques points à régler, en particulier en ce qui concerne les rôles et les mentalités de certains des joueurs.

“Ce fut une rupture intrigante pour Arsenal”, a déclaré Nicholas à Sky Sports News. «Pour la première fois, Mikel Arteta peut aller travailler correctement avec les joueurs pendant une période prolongée. Il essaie toujours de faire passer son message, mais Arsenal est plus ensemble et comprend mieux ce qu’on attend d’eux, en termes d’engagement et de solidarité.

«Ce n’est pas pour autant. Ils deviennent une équipe difficile à battre mais Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang n’ont toujours pas le bon équilibre en termes de buts marqués. Les gens se demanderont si Aubameyang aime jouer à gauche.

“Lacazette n’a également aucune confiance en ce moment, mais espérons qu’il sera plus positif après la pause. L’unité et l’organisation à l’arrière sont toujours essentielles, alors que nous aurons à nouveau de nouveaux joueurs. »

Arsenal et Newcastle sont à égalité de points avant leur match, deux équipes sur quatre actuellement avec 31 points, et lors de la première rencontre de la saison, en août, les Gunners ont perdu 1-0 à St James’s Park.

Dans d’autres nouvelles, West Ham United aurait voulu qu’un joueur Rio Ferdinand ait exhorté Manchester United à signer