Charlton Athletic manager Lee Bowyer avant le match de championnat Sky Bet entre Stoke City et Charlton Athletic au Britannia Stadium de Stoke-on-Trent le samedi 8 février 2020. (Photo de Simon Newbury / MI News / NurPhoto via .)

Le directeur de Charlton Athletic, Lee Bowyer, risque de perdre dix joueurs cet été, leur contrat étant sur le point de s’épuiser.

L’équipe du Championnat, qui occupe la 22e place et deux points de sécurité, a connu une saison de troubles suite à la dernière promotion de League One. Les Addicks ont eu des riffs de personnel dans les coulisses, des discussions de prise de contrôle et maintenant un noyau clé potentiel de joueurs qui partent.

Charlton Athletic Players a perdu son contrat cet été

Jusqu’à dix pourraient partir

Charlton n’a que neuf matchs pour conserver son statut de champion. Lee Bowyer aura besoin de ses joueurs clés pour redécouvrir leur forme mais, malheureusement pour lui, ils pourraient se retrouver ailleurs la saison prochaine.

Les buts sont quelque chose que les Addicks ont eu du mal à atteindre cette saison. Le meilleur buteur Lyle Taylor a marqué 11 points cette saison après que l’attaquant a marqué 25 buts pour aider à gagner la promotion lors de sa dernière sortie. Cependant, le joueur de 30 ans a rejeté un nouvel accord et l’ancien homme de l’AFC Wimbledon sera absent cet été à moins que quelque chose ne change rapidement.

Son attaquant Tomer Hemed, qui a signé un contrat d’un an cet été, n’a pas réussi à ouvrir son compte Addicks en 14 apparitions. Un autre joueur qui a signé un contrat d’un an l’été dernier était Jonathan Williams. Le Gallois a fait 20 apparitions cette saison, fournissant cinq passes décisives, mais le joueur de 26 ans pourrait vouloir explorer ses options cet été.

Également au milieu de terrain, Jake Forster-Caskey et Albie Morgan. Forster-Caskey, 25 ans, qui a passé trois ans et demi à The Valley, n’a fait que huit apparitions cette saison, tandis que Morgan, qui a 20 ans, en a fait 14. Le jeune peut se voir offrir un nouvelle entente avec le temps de jeu normal sur les cartes, mais cela pourrait dépendre de la division des Addicks.

Problèmes contractuels en matière de défense

En défense, deux vétérans du club verront leurs contrats expirer cet été. Naby Sarr, qui était une figure clé de la promotion de Charlton la saison dernière, a fait plus de 100 apparitions pour le club depuis son arrivée en 2015. Cependant, le Sénégalais, qui a marqué trois et aidé cinq de 25 matchs, pourrait partir cet été, laissant Bowyer avec un grand vide à combler.

L’autre défenseur qui pourrait partir cet été est l’arrière droit, Chris Solly. Le joueur de 29 ans n’a joué que pour Charlton et a dépassé 300 apparitions pour le club. Malgré cela, le contrat des capitaines de club expire cet été.

L’arrière droit Adam Matthews, 28 ans, et l’arrière gauche Lewis Page, 23 ans, risquent également de partir en été. Matthews, qui a signé un contrat d’un an avec Sunderland cet été, a joué 21 fois cette saison, tandis que Page n’a pas joué en raison de nombreuses blessures depuis octobre 2018.

Enfin, le gardien de but de 30 ans, Ben Amos, pourrait quitter cet été. L’ancien homme de Manchester United est tombé dans l’ordre hiérarchique dans la vallée et cherchera probablement à déménager ailleurs.

