Charlton Athletic signe David Davis en prêt de la ville de Birmingham

WOLVERHAMPTON, ANGLETERRE – 24 février: David Davis de Birmingham City nargue les fans de Wolverhampton Wanderers pendant le match de championnat Sky Bet entre Wolverhampton Wanderers et Birmingham City à Molineux le 24 février 2017 à Wolverhampton, en Angleterre. (Photo de Sam Bagnall – AMA / .)

Charlton Athletic a confirmé avoir signé avec David Davis un prêt de Birmingham City jusqu’à la fin de la saison.

Charlton Athletic Sign David Davis

Expérience de championnat pour aider la bataille de relégation

Le joueur de 28 ans possède une riche expérience qui aidera les Addicks dans leur combat pour repousser la relégation.

Charlton est actuellement 21e du championnat, après avoir connu une baisse spectaculaire de sa forme après un excellent début de saison.

Ils n’ont que trois victoires à leurs 21 derniers matchs, dont le dernier est venu contre Bristol City le lendemain de Noël.

Davis a commencé sa carrière chez Wolverhampton Wanderers; cependant, il a passé une grande partie de son temps à Molineux en prêt, avec six périodes de cinq ans.

Il a ensuite rejoint Birmingham City en 2014, où il est depuis resté. Au cours d’une période de cinq ans et demi à St Andrew’s, Davis a fait 194 apparitions du milieu de terrain central.

Au cours de la première moitié de cette saison, il a disputé 15 matches avec l’équipe de Pep Clotet mais n’a inscrit aucun but ni aucune aide.

Ce qui fut dit

S’exprimant sur l’arrivée de Davis à The Valley sur le site officiel de Charlton, le manager Lee Bowyer a déclaré: “Je suis ravi, surtout si tard.

«C’est un autre joueur qui va venir renforcer l’équipe. Nous avons fait venir David à cause de son expérience. Il a joué plus de 150 matchs dans cette division. C’est un homme et c’est un gagnant. »

Pendant ce temps, Steve Gallen, directeur du football à Charlton Athletic, a déclaré: «C’est un bon athlète avec une bonne attitude. C’est un grand garçon fort. En janvier, nous cherchions à ajouter un type athlétique à notre milieu de terrain pour aller avec ce que nous avons déjà et je suis heureux que nous ayons pu le faire. “

Les rivaux de relégation de Lee Bowyer, hôtes de la relégation, lors de leurs deux prochains matchs, affronteront Barnsley à domicile avant de se rendre à Stoke City le samedi 8 février.

