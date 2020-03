Chatón Enriquez raconte son histoire d’horreur dans la ville fantôme d’Espagne

Source: Twitter @PabloCarrilloL

Jorge el ‘Chatón’ Enriquez il joue dans le Salamanque de la deuxième division de Espagne en raison du manque d’opportunités en Liga MX. Lors de son séjour sur le sol ibérique, il vit des moments d’incertitude dans une ville quasiment «fantôme» due au coronavirus.

“Depuis jeudi, ils nous ont dit que personne ne pouvait être dans la rue et que cela pouvait entraîner une amende, et ils peuvent vous arrêter pour avoir marché dans la rue. Ils ont tout annulé, la ligue et les événements massifs. Nous ne pouvons pas être dans des endroits qui ne sont pas nécessaires, les hôpitaux sont déjà restreints pour certaines personnes“A commenté le Mexicain dans une interview avec TUDN.

D’autre part, il a expliqué qu’il préférait rester dans Espagne afin de ne pas risquer sa famille. “Nous pensions fuir, rentrer chez nous. Nous calculons que les aéroports sont des zones surpeuplées, les vols sont de petits endroits, des espaces avec beaucoup de monde. Nous sommes quatre à faire un long voyage et ce n’est pas facile de prendre la décision avec les enfants.Ajout du ‘Chaton«.

Actuellement Jorge Enriquez Il est footballeur de Salamanque et est un compagnon de Ulises Torres, Néstor Calderón, Kristian Álvarez, Jehu Chiapas, Martín Gálvan, entre autres.