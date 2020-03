Chaussure d’or, seul Mbappé avance. Immobilier aux commandes

Ciro Immobile ne profite pas de la manche favorable du week-end européen, mais reste fermement aux commandes du classement relatif au Soulier d’Or 2019/20. Out Lewandowski pour blessure et Cristiano Ronaldo, ainsi que Romelu Lukaku pour le report de la Juventus-Inter. Dry Timo Werner, Lionel Messi et Erling Haaland. Le seul qui monte la pente est Kylian Mbappé, qui a marqué deux fois au dernier tour de Ligue 1. Voici le classement:

54 Ciro Immobile (Lazio)

50 Robert Lewandowski (Bayen)

42 Cristiano Ronaldo (Juventus)

42 Timo Werner (Leipzig)

36 Erling Haaland (Salzbourg / Borussia Dortmund)

36 Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

34 Lionel Messi (Barcelona)

34 Romelu Lukaku (Inter)

34 Jamie Vardy (Leicester)

34 Wissam Ben Yedder (Monaco)

34 Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)