Chávez Jr. vs Jacobs: Julio César Chávez Jr. a décidé de se retirer en pleine lutte contre Daniel Jacobs et le public a commencé à lui lancer des choses | VIDEO Contact

Malheureusement, ce qui s'est passé au Talking Stick Resort Arena à Phoenix, en Arizona. Et est-ce que le mexicain Julio César Chávez Jr. Il a décidé de se retirer de son combat et ne voulait pas continuer les combats, ce qui a causé l'ennui du public. De cette façon, son rival l'Américain Daniel Jacobs Il a remporté la victoire par KO technique.

Le combat se déroulait normalement. Cependant, à la fin de l'assaut numéro six, Chávez Jr. et son coin ont décidé de ne pas continuer, apparemment à cause d'une blessure. Ce qui a mis le public en colère et a commencé à lancer des choses sur scène. Ceux qui étaient proches du ring devaient couvrir le Mexicain et l'Américain pour ne rien aimer.

La situation a empiré lorsque Chavez Jr. Il descendait pour se retirer du ring. Les gens ont commencé à lui jeter des bouteilles et des canettes et à le huer d'une voix forte. Il a dû être escorté pour des raisons de sécurité. De son côté, le père du Mexicain, le légendaire boxeur Julio César Chávez n'a réussi à se couvrir le visage que de déception.

Cette défaite et ce comportement peuvent enterrer la carrière de Chávez Jr.; tandis que la victoire aide Daniel Jacobs pour reprendre le chemin de l'élite mondiale de la boxe, après avoir été vaincu par le tapotement Canelo ’Álvarez en mai.

Le public de l'Arizona s'est fâché contre Chavez Jr. (Photo et vidéo: ESPN)

LE APERÇU

Le Mexicain – fils du légendaire boxeur Julio César Chavez – et l'Américain allaient se battre, initialement, à 168 livres, mais à l'échelle Chavez Jr. Il n'a pas trouvé le poids car il a enregistré 172,7. Cependant, cela n'a pas été une raison pour annuler le combat. Le combat continue puisque les deux sont parvenus à un accord, mais celui de Culiacán perdra un million de dollars du sac qu'il a.

Julio César Chávez Jr. vient à cette confrontation après avoir battu le Colombien Evert Bravo en août dernier. Au total, il compte 51 victoires, un nul et un combat sans décision. Il n'a été battu que trois fois, la dernière par 'Canelo' Álvarez en 2017. Le boxeur est obligé de gagner s'il veut retourner dans l'élite mondiale.

De son côté, son adversaire l'Américain Daniel Jacobs (35 victoires, 3 défaites) a besoin d'une victoire pour oublier le mauvais temps qu'il a passé en mai de cette année au T-Mobile Arena de Las Vegas. Cette fois, il a perdu le titre IBF Medium face à «Canelo». Peut-il maintenant revenir à la victoire?

Chavez Jr. vs. Daniel Jacobs LIVE: canaux

– ESPN 2

– TV Azteca

– Televisa Deportes

