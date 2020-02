Cheeky Punt: Liverpool pourrait marquer 25 points d’avance lundi

Date de publication: vendredi 21 février 2020 9:06

Leicester donnera à Liverpool la chance d’obtenir 25 points d’avance sur la Premier League en battant West Ham lundi.

Chelsea v Tottenham

Jose Mourinho retourne à son ancien terrain de jeu ce week-end et même si Tottenham a des problèmes de blessure déprimants, je ne peux pas avoir Chelsea en désaccord. Ils n’ont remporté que deux de leurs sept derniers matches de championnat à Stamford Bridge et les Spurs savent qu’une victoire les replace dans le top quatre. Tottenham a remporté ses trois derniers matchs de la ligue et a récemment battu Manchester City, donc les citations 7/2 valent la peine d’être chatouillées.

Paris: Tottenham gagne par 7/2 (Paddy Power)

Burnley v Bournemouth

Burnley vise une quatrième victoire en cinq matches et étant donné qu’ils ont battu Leicester et Manchester United au cours de cette période, ils ont l’air de devoir parier ici en désaccord. C’était assez déprimé de regarder The Brits l’autre soir et de ne pas savoir qui était le putain de bar Tom Jones. Montre que je vieillis, je suppose, et que je ne suis plus en contact avec da yout. Faites preuve de fair-play envers cette bouillie de Lewis Capaldi pour avoir accepté son prix tout en bronzant une bouteille de Buckfast. Pour les non-initiés, Buckfast est un tonique brassé par des moines français dans le Devon avec des pouvoirs de destruction presque surnaturels. Quand il vivait à Leeds, un de mes anciens colocataires utilisait chaque semaine l’appel aux armes suivant avant de commencer un combat, d’être arrêté ou d’exposer son membre à un public du Yorkshire sans méfiance.

“Une bouteille de vin et je me sens bien, on y va c’est le marteau.”

Paris: Burnley gagne à 23/20 (Bet365)

Crystal Palace contre Newcastle United

Il est sept ans sans victoire pour Palace et, par conséquent, Roy Hosgson est désormais le 7/2 joyeux sur le marché du «Premier Premier League Manager à quitter». Newcastle a été une pure boue ces derniers temps, mais pouvons-nous vraiment faire confiance aux Eagles? Comme s ** te.

Paris: moins de 1,5 but à 8/5 (888sport)

Sheffield United contre Brighton

Les Lames ont les yeux fermement fixés sur les quatre / cinq premiers. Le football n’est-il pas beau? Et avant de dire quoi que ce soit, s’ils peuvent mettre Donald Trump à la Maison Blanche, ils peuvent mettre Billy Sharp en Ligue des Champions. Une troisième victoire consécutive pour Sheffield United les porterait à la cinquième place et ils devraient être soutenus pour l’emporter contre une équipe de Brighton qui ne voyage pas bien.

Paris: Sheffield United gagne 1-0 à 6/2 (Bet365)

Southampton v Aston Villa

Villa n’a pris que huit points en 13 matchs sur la route et je préfère pirater mes propres reliques avec un couteau à beurre que de parier sur elles ici à 4/1. Les six derniers matchs de Villa ont marqué 23 buts et ils ne peuvent pas acheter un drap vierge à la minute. Attendez-vous à ce que Southampton soit organisé et à Danny Ings, ils auront un vrai vainqueur du match.

Paris: Ings marque le premier à 3/1 (Bet365)

Leicester City contre Manchester City

Manchester City a perdu deux de ses trois derniers matches de Premier League à l’extérieur contre Leicester, qui a un prix tentant samedi soir. Ça a été quelques semaines difficiles pour les Citizens, qui se rendront au Bernabeu mercredi prochain, rappelez-vous, pour un affrontement à faire ou à mourir avec le Real Madrid. Les hommes de Pep Guardiola ont perdu des points dans quatre de leurs huit matchs à l’extérieur depuis novembre et dans cet esprit, les Foxes pourraient être un pari ici à 7/2 à ce qui est sûr d’être un King Power à bascule.

Paris: Leicester City gagne par 7/2 (888sport)

Manchester United contre Watford

Quelques idées. C’est un jeu incontournable pour les Red Devils. Je pense qu’être amoureux de la vie est la clé de la jeunesse éternelle. Bruno Fernandes est un bon joueur. Les deux ennemis du bonheur humain sont la douleur et l’ennui. Watford marquera.

Paris: Manchester United gagne et les deux équipes marquent à 5/2 (Paddy Power)

Wolves v Norwich

Les loups n’ont marqué que six buts lors de leurs sept derniers matches de championnat, donc ceux qui aiment une grosse bosse à peine recherchée sur un tir de chance devraient se méfier avant de s’entasser à 1/2.

Paris: les Wolves vont gagner & Moins de 2,5 buts à 5/2 (Paddy Power)

Arsenal v Everton

Les Toffees n’ont perdu qu’une seule fois en neuf matches de championnat sous la direction de Signor Ancelotti. Ancelotti le philosophe: “C’est drôle, si vous demandez à un joueur,” Qui êtes-vous? “, Ils disent:” Je suis un joueur de football “. “Non, tu es un homme qui joue au football.” Il n’y a littéralement plus rien à dire.

Paris: match nul à 13/5 (888sport)

Degsy Bilton

