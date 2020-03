Chelito Delgado minimise la grandeur de l’Amérique sur le continent

Source: Twitter @ chelito19delgad

La semaine dernière Miguel Herrera a expliqué que la grandeur de Amérique est à égalité avec celui qu’ils ont Boca Juniors y River Plate au niveau continental. Cependant, l’Argentine Cesar Delgado minimisé l’importance de l’ensemble de crème bleue.

“Non je ne crois pas. C’est peut-être économiquement, mais plus grand que River et Boca, je ne suis pas d’accord avec el Piojo ». Il y travaille et bien sûr il défend les couleurs de son équipe, mais je ne suis pas d’accord de cette façon“A commenté leChelito«Dans une interview avec ESPN.

D’un autre côté, l’Argentin a admis qu’il entretenait de bonnes relations avec le président du Croix Bleue. “J’ai une relation avec ‘Billy’ Álvarez et à l’avenir, je voudrais faire partie des forces de base de l’équipe et je voudrais aider à former les joueurs. Ce serait bien d’avoir des joueurs pour l’équipe nationale et il y a une excellente matière première pour le football à grandir dans ce sens“Ajout de l’ancien joueur de ciment.

Cesar Delgado était dans les rangs de Croix Bleue pendant quatre ans, tout au long de son séjour, il a réussi à marquer 61 partitions dans les jeux officiels.