Chelsea 0-0 EN DIRECT | Primapagina

Grand match pour ouvrir le 27e jour de Premier League: à 13h30 s’affronter à Stamford Bridge Chelsea et Tottenham, un derby londonien clé de la course à une place dans Ligue des champions. Des équipes divisées par une seule longueur au classement, les Lampard Blues quatrième avec 41 points et les Spurs de Mourinho cinquième avec 40 points.

STATISTIQUES ET PRÉCÉDENT – Chelsea a remporté ses deux derniers matches de Premier League contre Tottenham: la dernière fois qu’il est arrivé à trois d’affilée, c’était en mars 2006, lorsque Mourinho, désormais entraîneur des Spurs, était sur le banc. En revanche, Tottenham n’a remporté qu’un seul de ses 33 derniers matchs à l’extérieur contre Chelsea toutes compétitions confondues (11 nuls, 21 défaites), 3-1 en 2018 en Premier. En tant qu’ex, Mourinho n’a pas encore gagné à Stamford Bridge (1 nul, 2 défaites).

Sifflet de départ à 13h30, en direct sur Calciomercato.com Chelsea-Tottenham.