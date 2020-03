Chelsea a battu un pauvre Everton de Ancelotti à domicile »

Dimanche 08 mars 2020

L’équipe dirigée par Frank Lampard a battu son rival 4-0 et s’est imposée en Ligue des champions. L’équipe de Liverpool s’est perdue sur le terrain, sans idée ni réaction contre un Chelsea qui n’a eu aucune pitié devant le gardien Jordan Pickford.

Lors d’une rencontre divertissante, Chelsea a battu Everton 4-0 à domicile au Stamford Bridge. L’équipe «bleue» n’a eu aucun problème majeur à vaincre les «caramels», qui avaient la possibilité d’approcher des positions de compétition continentale.

L’équipe dirigée par Frank Lampard n’a eu aucun problème majeur pour démarrer. Ainsi, Mason Mount, dans le 14 ′, a tourné après une passe de Pedro et de l’extérieur de la zone a cloué un tir sous, ce qui a laissé le gardien Jordan Pickford sans options. En 21 ′, après une belle passe de Ross Barkley, Pedro a défini le début 2-0.

L’équipe entraînée par Carlo Ancelotti semblait perdue sur le terrain dans la première partie du 45 ′ initial et subissait la vitesse des «bleus». Après les deux buts, le match a ralenti, en raison de la montée en puissance du match d’Everton, mais pas assez pour faire des remises avant d’atteindre la pause.

En seconde période, ce qui a été fait par l’équipe londonienne s’est répété. À 51 ′, Willian n’a eu aucune pitié pour la visite et a réussi un but de l’extérieur de la zone qui a de nouveau laissé Pickford au sol avec le ballon dans le filet. L’attaquant brésilien a réapparu dans un jeu offensif, et dans le 53 ′ il a aidé Oliver Giroud qui dans la zone a connecté 4-0.

De plus, Chelsea a abaissé les révolutions et a consacré sa possession au repos avec le ballon. Everton, qui avait des possibilités grâce à Richarlison, n’a pas pu préciser et a regardé l’adversaire déplacer le ballon au milieu du terrain, avant une grande performance de Billy Gilmour, âgé de 18 ans.

Le match s’est terminé 4-0 en faveur des «bleus», qui préparent le retour de la Ligue des champions au Bayern Munich.

Avec ce résultat, Chelsea a été placé en quatrième position avec 48 points, devant visiter Aston Villa à la date suivante. Pour sa part, Everton a été relégué au douzième emplacement avec 37 unités et devrait recevoir le pointeur de Liverpool dans le classique de la ville lors de leur prochaine réunion.

