Chelsea a éliminé Liverpool en FA Cup »Pressfootball

Mardi 03 mars 2020

Les «rouges» ont accumulé leur deuxième défaite consécutive et se sont inclinés 2-0 face à l’élimination de Chelsea de la FA Cup. L’équipe de Jürgen Klopp était méconnaissable face à une boîte «bleue» inspirée qui n’a pas hésité à profiter de l’absence des chiffres de Liverpool pour les éliminer de la compétition.

Ils sont définitivement humains. Après avoir battu 44 matchs sans connaître la défaite, Liverpool s’est de nouveau détendu et, après être tombé à Watford en Premier League, a été éliminé de la FA Cup en s’inclinant 2-0 contre Chelsea par Frank Lampard. Les «rouges» n’ont jamais été à l’aise et Jürgen Klopp a décidé d’économiser des pièces pour donner du repos à ses personnages.

Dans la première étape, l’équipe de Lampard a voulu imposer sa supériorité dans les noms sur le terrain et mettre rapidement le tableau de bord grâce au Brésilien Willian (13 ′), secouant à nouveau les ‘rouges’ entrés décentralisés. Après cela, l’équipe Klopp avait au moins trois occasions claires, mais le gardien espagnol Kepa était figure et a gardé son but sans but.

Déjà dans le complément, le pointeur de la Premier League est sorti avec tout pour faire pression sur les «bleus» qui ont essayé de prendre soin de leur avantage et sont retournés dans leur propre zone en attendant une contre-attaque. Cette stratégie a porté ses fruits et c’est Ross Barkley (64 ′) qui a profité d’une négligence de la défense de Liverpool. Par la suite, les locaux ont eu plus de chances de continuer à étendre leur avantage mais le manque de précision de leurs attaquants a raccourci le score final

Après cette victoire, Chelsea s’est qualifié pour les quarts de finale de la plus ancienne compétition au monde. L’équipe de Lampard doit maintenant se préparer à affronter Everton de Carlo Ancelotti ce dimanche (08/3) pour la 29e journée de la ligue anglaise.

Depuis Liverpool, les Reds se sont détendus et ont chuté lors de leurs deux dernières présentations. Le lendemain, l’équipe de Mohamed Salah cherchera à réclamer lorsqu’il recevra Bournemouth ce samedi (07/3) à Anfield pour la Premier League.