Chelsea a trouvé ses options d’attaque limitées cette saison, mais Frank Lampard a peut-être trouvé un attaquant approprié sur le marché des transferts. De nombreuses rumeurs ont fait surface, notamment Timo Werner et Moussa Dembele, mais Sport rapporte que Chelsea détournera le transfert du FC Barcelone de la star de l’Inter Milan, Lautaro Martinez.

Chelsea à Hijack Barcelona Transfert de Lautaro Martinez

Lampard cherche un nouveau numéro neuf

Chelsea a désespérément besoin d’un attaquant. Tammy Abraham a été une excellente buteuse jusqu’à présent cette saison, mais les blessures et le manque de profondeur de l’effectif ont empêché Chelsea de trouver des buts. Avant la saison prochaine, Chelsea sera probablement encore plus léger en haut. Le contrat d’Olivier Giroud est en cours cet été, et Michy Batshuayi forcera probablement une sortie après avoir à peine réussi et avoir joué du temps cette saison.

Le FC Barcelone surveille Lautaro Martinez depuis l’hiver et l’a identifié comme sa principale cible de transfert. Cependant, Barcelone n’est pas disposé à respecter sa clause de libération de 111 millions d’euros (100 millions de livres sterling), car ils la jugent trop excessive. D’un autre côté, Chelsea est prêt à détourner le transfert et à dépenser autant d’argent qu’il le faut pour faire entrer l’Argentin.

Pourquoi Lautaro Martinez?

Martinez n’a que 22 ans mais a déjà pris d’assaut le monde du football. À l’été 2018, il est passé du côté argentin du Racing Club à l’Inter. Il n’a pas pris le temps de s’installer, créant immédiatement l’un des duos les plus meurtriers d’Europe avec Romelu Lukaku. Il a marqué 17 buts en 31 matches cette saison. S’il devait déménager à Chelsea, son partenariat avec Tammy Abraham pourrait être mortel.

L’équipe de Lautaro Martinez l’année prochaine est encore indécise. Il est très recherché par de nombreuses élites européennes. Bien que Chelsea soit disposé à dépenser plus d’argent pour l’attaquant, il semble que Martinez souhaite aller à Barcelone pour jouer avec son compatriote international argentin, Lionel Messi. Cependant, les Catalans savent qu’ils sont dans une course difficile pour l’attaquant et rien n’est encore décidé. Où qu’il finisse, il sera un atout précieux pour son équipe.

