Chelsea ‘accepte verbalement’ les conditions personnelles avec un attaquant de Lyon de 40 millions de livres sterling

Date de publication: jeudi 9 janvier 2020 1:11

Chelsea aurait verbalement accepté des conditions personnelles avec Moussa Dembele concernant un éventuel changement de Lyon à Stamford Bridge.

Les Bleus ont été fortement liés à une décision d’un attaquant dans la fenêtre de transfert de janvier, alors que le patron Frank Lampard cherche à apporter un soutien suffisant à Tammy Abraham.

Chelsea ont Olivier Giroud et Michy Batshuayi dans leurs rangs, mais les deux ont fait l’objet de spéculations sur une sortie de l’ouest de Londres.

Giroud serait la cible de l’ancien patron de Chelsea, Antonio Conte, à l’Inter Milan, tandis que Roma et Aston Villa aimeraient Batshuayi.

Quant à savoir qui pourrait remplacer l’un des duos susmentionnés, l’ancien tueur à gages celtique Dembele est un nom mentionné depuis plusieurs semaines comme cible de 40 millions de livres sterling et, s’exprimant sur le podcast Transfer Window, l’initié de transfert Ian McGarry a affirmé avoir une mise à jour clé sur leur poursuite pour le Français.

«D’après mes informations, Chelsea a un contrat assez convenu, verbalement, avec Dembele et ses représentants en termes de salaires, de bonus, etc., etc. du joueur », a-t-il déclaré.

«Il reste au club à convenir des frais, de la structure des frais et / ou des compléments, etc. avec Jean Michel-Aulas [President] de Lyon.

«Je pense donc qu’ils sont en avance dans ce domaine, mais Manchester United a besoin d’objectifs, presque tout le monde en Premier League doit acheter des objectifs en janvier.

“Cela semble être la tendance toujours éternellement chaque fois que cette fenêtre s’ouvre, que tout le monde recherche un attaquant.”

Dembele, dont l’accord actuel à Lyon expire en 2023, a marqué 13 buts et aidé trois autres en 27 apparitions jusqu’à présent ce trimestre.