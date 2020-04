Chelsea, ag. Jorginho: «Juventus? Pas de contact. Pourrait renouveler “

Joao Santos, agent de Jorginho, a parlé de l’avenir de son client. Selon ses déclarations, aucun contact n’aurait jamais été établi entre lui et d’autres clubs, notamment Juventus, qui suit le joueur depuis un certain temps.

Ci-dessous, l’interview de Santos.

Ag. Jorginho: «Juventus? Il n’y a rien “

Dans une interview accordée à Calciomercato.it, l’agent de Jorginho a démenti toutes les rumeurs du marché concernant un possible rapprochement entre l’entraîneur de la Juventus Maurizio Sarri et son client:

« La Juventus? J’ai lu, mais je n’ai jamais eu de contact avec eux. Ni Sarri ni Paratici ne m’ont jamais appelé pour obtenir des informations. Il a encore un contrat de 3 ans et en juillet il y a la possibilité d’ajouter un quatrième et d’ouvrir des négociations pour un renouvellement avec Chelsea. “

“Paratici me connaît mais Jorginho va bien à Londres”

Jorginho a toujours été un protégé de Sarri: déjà propriétaire permanent du Naples, l’entraîneur toscan le voulait avec lui à Londres où Chelsea est toujours le pivot. Un sentiment qui, dit-il à propos de son procureur, ne suffira pas à le convaincre de quitter Londres:

«Le garçon est très heureux à Londres, où il montre sa valeur et où il a encore trois ans de contrat. Je ne sais pas quelles peuvent être les stratégies de marché de la Juventus, mais ce sont les plans pour notre avenir. Et je le répète, à ce jour, ni les Bianconeri, ni aucune autre équipe ne se sont présentés pour Jorge. S’il y a eu des contacts cet été? Le directeur Paratici me connaît très bien depuis des années, mais il ne m’a jamais appelé pour obtenir des informations sur Jorginho. ”