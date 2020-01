Londres, ANGLETERRE – 21 JANVIER: Cesar Azpilicueta de Chelsea célèbre après avoir marqué un but pour le faire 2-1 lors du match de Premier League entre Chelsea FC et Arsenal FC à Stamford Bridge le 21 janvier 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de James Williamson – AMA / .)

Après leur match nul 2-2 avec Arsenal mardi, le manager de Chelsea, Frank Lampard, a déclaré dans une interview: “Nous aurions pu avoir trois ou quatre buts aujourd’hui … Avoir des tirs, des croix et beaucoup de moments” ooh “. Mais nous devons être cliniques. Quand un jour arrive, vous devez avoir l’instinct de tueur. Nous ne l’avons pas pour le moment », résume parfaitement Chelsea pour le moment.

Chelsea attaque par pulvérisation pour entraver les quatre meilleurs espoirs

Attaque ratée

Deux fois au cours des 72 dernières heures, contre Arsenal et Newcastle United ce week-end, Chelsea a accumulé 19 tirs impressionnants à chaque match et seulement deux buts au total. Et une seule fois, ils ont marqué en jeu ouvert, l’autre une pénalité de Jorginho contre les Gunners.

L’attaque de Chelsea au cours des 180 dernières minutes s’est cognée la tête contre le mur encore et encore en vain. Willian et Callum Hudson-Odoi ont envoyé point par point et jamais une fois Tammy Abraham n’a réussi à atteindre le but pour un but – si cela lui arrivait du tout.

Contre les Magpies, Reece James a joué tout de suite et a vu ses merveilleuses croix se perdre aussi. Lorsque Cesar Azpilicueta est passé à l’arrière droit en milieu de semaine, ses crossers ont subi le même sort.

L’attaque a envoyé croix après croix et n’a pas réussi à se convertir. Cependant, l’aspect le plus frustrant et curieux est la raison pour laquelle les joueurs n’ont jamais essayé de changer leur approche. Willian et Hudson-Odoi n’ont jamais changé de camp, pas même pendant dix minutes pour donner à l’opposition un look différent.

Est-ce la naïveté d’une jeune équipe ou d’un jeune manager? Ou était-ce le plan de persister sur leurs ailes respectives?

L’attaque manque récemment de créativité et de finition. Chelsea contrôle les matchs et tire beaucoup de tirs, mais un faible pourcentage de tirs est en réalité sur la cible. Pire encore, ils ne marquent pas beaucoup de leurs chances. Et à cause de cela, les Bleus perdent des points, ne prenant qu’un des six possibles au cours des trois derniers jours.

Mince Quatrième Place Lead Reste Mince

Dans le même temps, le côté ouest de Londres n’a pas réussi à étendre son avance pour la dernière place en Ligue des champions. Au cours du week-end, Manchester City, Leicester City, Manchester United, Sheffield United, Spurs et Arsenal, alias tous les quatre principaux challengers de Chelsea à l’exclusion des Wolves, ont tous perdu des points.

Mais le côté de Lampard a-t-il profité de l’occasion? Non. Au lieu de cela, ils ont permis à un vainqueur du temps d’arrêt sur un deuxième ballon non dégagé d’un corner et sont repartis avec zéro point.

Et mardi, ils ont eu la chance de repartir avec un point. Le retour de David Luiz à Stamford Bridge s’est terminé de la manière la plus David Luiz avec un carton rouge à la 26e minute pour avoir abattu Tammy Abraham dans la surface sur une occasion de marquer claire.

Arsenal a joué les 60+ minutes suivantes avec un homme et avec Ganit Xhaka comme arrière central de fortune et Chelsea n’a pas pu obtenir le maximum de points. Non seulement cela, ils ont abandonné l’avance deux fois contre la fin du jeu.

Sheffield United s’inclinant face à Manchester City, Leicester face à un match piège accueillant West Ham mercredi et Tottenham accueillant une équipe de Norwich peut-être revigorée le même jour, Chelsea a peut-être encore une fois échoué à tirer parti de ses rivaux parmi les quatre premiers qui ont perdu des points.

L’exubérance juvénile de Chelsea qui leur a profité si en évidence cette saison, voir le tirage au sort 4-4 avec l’Ajax si vous voulez tester votre assurance maladie, se transforme lentement en un fardeau appelé inexpérience.

À la fin de la saison, les Bleus regretteront de ne pas avoir creusé l’écart entre eux et la cinquième place à ce stade de la saison.

Un retournement rapide est nécessaire

L’attaque doit recommencer à tirer, mais Tammy Abraham se fait aider sur le terrain après le match. Ajoutez Christian Pulisic pour quelques semaines et Olivier Giroud se rapproche d’un transfert loin du club et l’attaque devient assez mince.

Que Chelsea achète un attaquant en janvier ou non, l’attaque doit s’améliorer. L’attaque a besoin de plus de créativité et il revient maintenant au manager et aux vétérans de changer d’approche. Si une nouvelle signature se joint dans les dix prochains jours, il devra relancer l’attaque et le faire rapidement.

Après ce match nul avec Arsenal, Chelsea affrontera Leicester, Manchester United, Tottenham et le Bayern Munich en Ligue des champions. Tous ces matchs sont à domicile à l’exception de Leicester, mais cela rend Chelsea moins susceptible de gagner car ils affichent l’un des pires records à domicile de la ligue cette saison.

Bien que jeune, on attend plus de cette équipe et de son manager car leur forme récente est à peine suffisante pour conserver une place en Ligue des champions. Tenir par un simple fil. La place de Chelsea en quatrième place est à gagner, d’autant plus que l’attaque crache et qu’ils ne parviennent pas à prolonger l’avance entre eux et Man United en cinquième.

Ils doivent faire demi-tour rapidement, sinon, une demi-douzaine de challengers seront sur place pour prendre la place finale de l’UCL. La chance pour les Bleus est que tous les autres challengers luttent également pour des points.

La course pour la quatrième place est lancée et Chelsea mène. Pour l’instant.

