Chelsea bat Hull City et continue d’avancer en FA Cup »Pressfootball

Samedi 25 janvier 2020

Dans un match divertissant, Chelsea a battu Hull City 2-1 en tant que visiteur pour le quatrième tour de la FA Cup. L’équipe londonienne a profité d’un premier but au début du duel, ce qui lui a permis de gérer le match et d’éliminer le ‘ tigres ».

Chelsea a gagné 2-1 en tant que visiteur à Hull City et s’est qualifié pour le cinquième tour de la FA Cup. L’équipe dirigée par Frank Lampard a su gérer le processus d’engagement sur la base d’un objectif précoce, ce qui lui a permis de clore le match dans la Épilogue sans problèmes majeurs. L’équipe londonienne est toujours en vie dans la plus ancienne compétition du monde du football.

Il a fallu 6 minutes à Lampard pour ouvrir le score. Après une série de rebonds dans la zone des “ tigres ”, Michy Batshuayi a terminé le but et, devant le gardien de but local, George Long, un tel tir a touché l’une de ses défenses et s’est glissé dans son but. 1-0 avec lequel les équipes se sont rendues au vestiaire.

En seconde période, toujours avec le score en faveur des «bleus» et un Hull City enthousiasmé par le jeu aérien de Tom Eaves, les visiteurs ont géré le résultat. C’était comme ça jusqu’à la minute 64, lorsque Fikayo Tomori a connecté un centre de coup-franc pour Ross Barkley, établissant le 2-0. Les locaux, avec l’intention de retracer, ont décrété la remise à 78 ′, grâce à un coup franc de Kamil Grosicki qui a rebondi sur la barrière et a battu Willy Caballero.

Sans problèmes majeurs, les Londoniens sont restés fidèles à leur engagement et sont passés à la phase suivante de la FA Cup. Le prochain match de l’équipe bleue, qui se situe en quatrième position de la Premier League, sera face à Leicester City (3e), tandis que Hull City, qui marche au douzième emplacement du championnat avec 39 unités, affrontera Huddersfield Town (21e) pour la deuxième vision anglaise.

Galerie d’images