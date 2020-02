Chelsea brutalement exposé lors de la défaite du Bayern Munich

Crédit photo: .

En termes de perception, il y a une énorme différence entre une défaite 3-0 et une défaite 4-0. À cet égard, la défaite 3-0 de Chelsea à domicile contre le Bayern Munich lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions n’était pas une éruption. Mais en regardant les 90 minutes, c’était certainement le cas. Et si le Bayern avait converti plus de ses chances au but, il aurait marqué quatre, cinq, voire six buts.

Chelsea brutalement exposé à la défaite à domicile de la Ligue des champions contre le Bayern Munich

Explosion au second semestre

Dès le coup de sifflet d’ouverture, le côté allemand a mis la pédale au métal. Ils ont coupé et tranché le milieu de terrain de Chelsea avec facilité et ont commencé à tirer sur Willy Caballero, sujet aux erreurs, dans le but. Thomas Mueller, Serge Gnabry, Robert Lewandowski et Kingsley Coman semblaient avides de buts. Affamé en fait.

Au cours de la première mi-temps, les Blues ont commencé à évoluer un peu et ont fourni leurs propres tests pour la défense du Bayern. Quelques tirs cadrés, quelques coups de pied arrêtés et Chelsea a repris son chemin dans le match, terminant 0-0 à la mi-temps.

Mais en seconde période, les Bavarois ont montré un désir très différent, plus implacable. Tous les passages à travers les Bleus qu’ils ont faits en première mi-temps ressemblaient à un jeu d’enfant comparé à la cruauté de l’attaque de la seconde mi-temps.

Et très vite, c’est devenu moche pour Chelsea. Serge Gnabry a renouvelé ses exploits de buteur londonien, après avoir marqué quatre à Tottenham en phase de groupes, à la 51e et 54e minutes et il n’y avait pas de retour en arrière.

Robert Lewandowski a ajouté un troisième avec 15 minutes à jouer, mais à ce moment-là, le match était déjà décidé. La petite menace offensive des Bleus en première mi-temps est devenue complètement silencieuse en seconde.

L’arrière gauche canadien converti Alphonso Davies a incendié la partie anglaise toute la nuit sur le flanc gauche et a brûlé à peu près tous les joueurs de Chelsea pour le rythme à un moment ou à un autre, y compris Andreas Christensen pour le troisième but que Davies a aidé.

Échecs tactiques de Chelsea

Cela allait toujours être un match difficile pour Chelsea. Oui, Tammy Abraham a commencé sur le banc car il n’est pas revenu en pleine forme, se repliant en seconde période. Et Olivier Giroud, qui a commencé et a tenu le ballon avec brio contre le Bayern, et Michy Batshuayi ne sont pas exactement des remplaçants adéquats.

Oui, Christian Pulisic, Callum Hudson-Odoi et N’Golo Kante ont raté une blessure et s’ils avaient été en forme, ils auraient probablement fait un match plus serré. Pourtant, le Bayern aurait été le favori et probablement encore gagné. Ou du moins, ils auraient enregistré des buts à l’extérieur.

Malgré la longue liste de blessures, Chelsea est une équipe moins importante que les Allemands. De plus, ils ont été mis en place pour échouer par le manager Frank Lampard et sa tactique. Cela semble dur et ce n’est pas censé être une observation légère, plus.

Mateo Kovacic et Jorginho sont devenus un partenariat incroyable à double pivot au milieu de terrain cette année. Cependant, demander à ces deux, en particulier Jorginho, qui a peu de rythme, de gérer cinq attaquants du Bayern était une tâche inimaginable. Et à cause de cela, le Bayern les a traversés. Même en seconde période, ils ont poussé les ailerons de Chelsea très profondément, créant presque un retour de cinq.

La tactique de Chelsea s’est transformée en un désastre absolu au cours des 90 minutes même si Lampard a envoyé l’équipe avec un plan clair en tête. Le problème, il s’attendait également à un retour de trois du Bayern, qu’ils ont joué contre Paderborn le week-end dernier.

Ainsi, lorsque le Bayern a rempli le milieu du parc, Lampard a malheureusement suspendu ses deux milieux de terrain pour sécher. Chelsea a maintenant un trou énorme pour se creuser. Avec les blessures, Jorginho suspendu pour le match retour en raison de l’accumulation de carton jaune, et Marcos Alonso sorti après avoir reçu un rouge droit pour conduite violente lorsqu’il a frappé Lewandowski au visage, c’est presque une cause perdue.

Ligue des champions Cherry

Pour en revenir au début de la saison, Chelsea avait un but: se qualifier en Premier League pour la Ligue des champions de l’année prochaine. N’importe quoi d’autre, les matches à élimination directe de la Ligue des champions cette année, une coupe nationale ou toute autre chose, aurait été un bonus. Une cerise sur le dessus.

Dans cet esprit, Chelsea est toujours sur la bonne voie pour atteindre son objectif de pré-saison. La défaite contre le Bayern, bien que dévastatrice en montrant la nette différence de qualité entre les deux côtés, ne devrait pas faire chuter la tête à Chelsea.

Ils ont pris le terrain avec un plan en place et ont tenté d’exécuter ce plan. Malheureusement, ils avaient le mauvais plan et il est revenu pour les mordre fort. Et à cause de cela, Chelsea a une énorme bataille en montée au match retour, se dirigeant vers l’Allianz Arena de Munich, essayant de renverser un déficit de trois buts.

S’ils reviennent miraculeusement, bravo. S’ils ne le font pas, pas de mal, pas de faute. Chelsea a eu les yeux rivés sur un prix toute l’année, le top quatre de la Premier League (ou cinq, grâce à l’interdiction de Manchester City en Ligue des champions). La défaite contre le Bayern en huitièmes de finale n’affecte pas cet iota.

Bien sûr, les défaites font mal et personne ne sourira autour de Chelsea les deux prochains jours. Ainsi, alors que le Bayern les a douloureusement balayés, la sortie de Chelsea les aidera probablement à atteindre leur seul objectif de pré-saison.

À moins bien sûr que les autres équipes de Premier League prennent note des tactiques du Bayern et exposent également Chelsea. Si cela se produit, ils pourraient être dans un monde de souffrance. Et Frank Lampard peut également commencer à ressentir la pression.

