Chelsea dans un plan ambitieux de 200 millions de livres sterling pour battre Man Utd à trois énormes transferts

Date de publication: samedi 8 février 2020 à 1h08

L’approche conservatrice de Chelsea dans la fenêtre de janvier leur permettra de mettre en place une énorme folie estivale triple qui pourrait faire reculer les Bleus de plus de 200 millions de livres sterling, selon un rapport.

Les Bleus étaient sur le marché pour signer un nouvel attaquant dans la fenêtre de janvier, mais on pense que seule une offre pour Edinson Cavani a été faite Frank Lampard and Co adoptant une approche prudente des transactions de transfert.

Au moment où l’été 2020 arrive, les Blues auront écoulé 18 mois depuis la signature d’un nouveau joueur, bien que les offres aient été annulées à l’été 2019 pour les deux Christian Pulisic et Matteo Kovacic les deux accords étant finalisés avant l’embargo sur les transferts du club.

Chelsea a toujours la manne de 100 millions de livres sterling dans les poches du déménagement d’Eden Hazard au Real Madrid cet été, tandis que la qualification pour la Ligue des Champions de la saison prochaine – une compétition que les Blues espèrent toujours approfondir cette saison également – pourrait encore gonfler leurs coffres.

Et selon l’Evening Standard, cela jettera les bases d’un énorme assaut de transfert estival, les Blues ciblant apparemment trois étoiles premium pour augmenter leurs rangs.

Selon le rapport, Chelsea est prêt à respecter la clause de sortie de 111 millions d’euros (94 millions de livres sterling) dans le contrat de l’attaquant de l’Inter Milan Lautaro Martinez, qui est également poursuivi par Barcelone.

Martinez est en train de devenir l’une des plus grandes perspectives d’attaque de la planète après avoir fait une impression à l’Inter depuis son arrivée en 2018, et a été lié à Manchester United, bien qu’il soit affirmé que les Red Devils ont depuis refroidi leur intérêt.

Martinez a récemment déclaré que les liens avec United étaient un bon signe pour son développement, mais ne s’engagerait pas à dire qu’il voulait le déménagement.

“Aujourd’hui, je suis un joueur Inter et je suis heureux ici”, le jeune de 22 ans a déclaré à TyC Sports.

«Le fait qu’ils parlent bien de moi signifie que je fais quelque chose de bien et que l’intention est de continuer sur cette voie.

“Je suis calme, heureux et à l’aise avec l’Inter.”

Lampard serait également désireux de signer l’un de Timo Werner – également fortement lié à Liverpool – et de l’attaquant français de Lyon Moussa Dembele.

Werner a marqué 84 buts en 139 matches avec Leipzig, dont 23 en 25 matches cette saison, mais sa clause de sortie – d’une valeur de seulement 42,8 millions de livres sterling au taux de change actuel – a également vu des goûts de Chelsea et de Manchester United également pressenti pour concourir pour sa signature.

Et ses derniers commentaires augmenteront sans aucun doute les affirmations concernant un futur transfert à l’un de ses prétendants après qu’il ait parlé chaleureusement de jouer en Premier League.

“La Premier League est certainement la ligue la plus intéressante, vous devez le dire”, a-t-il déclaré à Bild. “Il y a un certain flair à regarder la ligue anglaise et à y jouer.”

Dembele, quant à lui, serait sur un autre attaquant au radar de United, bien que le président controversé de Lyon Jean-Michel Aulas s’est donné beaucoup de mal pour avertir les clubs de leur précieux atout.

“Nos joueurs sont souvent ciblés”, a-t-il déclaré.

“Nous voulons Moussa Dembele et Lucas Tousart [linked with Hertha Berlin] rester.

«Ce dernier a reçu des offres importantes. S’il part, nous devrons le remplacer d’abord.

«Mais je pense qu’ils vont rester. Ce n’est pas le moment pour nous d’affaiblir notre équipe. »

Chelsea en quête de transfert pour Koulibaly

Les plans de Chelsea pour renforcer leur attaque ne les arrêtent pas non plus, les Bleus étant également fortement en lice pour signer un autre objectif de Man Utd sous la forme de Kalidou Koulibaly.

Le défenseur très apprécié était l’un des noms liés à United l’été dernier avant de battre le record du monde de transfert pour un défenseur en achetant Harry Maguire.

Cependant, le quotidien napolitain Il Mattino (via le Daily Mirror) révèle que Chelsea, Arsenal et Tottenham Hotspur sont tous également en course pour lui.

Le trio londonien ou United aura de meilleures chances de le signer si Napoli rate la qualification européenne cette saison – l’équipe de Gennaro Gattuso étant actuellement en 10e position, mais sur une série de trois victoires successives dans toutes les compétitions.

Il est cependant rapporté Koulibaly est prêt à se tester en Premier League et le prix demandé apparemment réduit de Napoli de 75 millions d’euros (64 millions de livres sterling) inciterait gravement les Bleus à faire une offre concrète.