Chelsea de Frank Lampard est enfin arrivé contre Liverpool …

Date de publication: Mardi 3 mars 2020 10:15

Trop souvent, cette saison à Chelsea semble simplement se produire dans les environs de Frank Lampard, faisant vraisemblablement son point sérieux… blague… mais sérieusement schtick tandis que les Bleus changent de victoire en défaite à un tirage décevant, déplorant la finition errante de ses attaquants et du erreurs individuelles de ses défenseurs et gardien de but. Peut-être s’attendait-il à de la sympathie – et il y en a eu beaucoup, car le brillant Eden Hazard n’a pas été tout à fait remplacé par le crocodile Christian Pulisic – mais cela a également provoqué une réponse: «Eh bien, c’est votre travail de faire quelque chose».

Au cours des dix derniers jours, Chelsea a à juste titre battu Tottenham de Jose Mourinho à Stamford Bridge, été totalement surclassé par le Bayern Munich au même endroit, a perdu des points avec son imprévisibilité prévisible à Bournemouth et maintenant – cercle complet – ils ont devancé un Liverpool trébuchant pour avancer dans la FA Cup avec une performance qui pourrait être la meilleure de la saison. Et celui-ci avait l’impression d’appartenir vraiment au manager; cette fois, il n’était pas un spectateur du chaos, mais était plutôt le chef d’orchestre d’une rhapsodie en bleu.

Il y avait des questions d’avant-match sur son onze de départ. Marcos Alonso dans un dos quatre? Pas de place pour Reece James? Billy Gilmour a lancé contre les champions élus? Ross Barkley a rappelé après son nadir contre le Bayern? Non Jorginho? Pedro et Willian ont préféré Mason Mount? Il y a eu six changements depuis le tirage au sort de samedi sur la côte sud et chacun était justifié, notamment l’inclusion du magnifique Kepa. Personne ne peut laisser froid aux coques après sa célébration après un superbe triple arrêt.

Il était particulièrement courageux – mais astucieux – d’inclure Gilmour, qui a le visage d’un jeune de 14 ans mais le cerveau d’un vétéran, interrompant calmement le jeu, bondissant en avant, protégeant sa défense et jouant des balles précises aux attaquants de Chelsea . Si vous étiez étourdi, vous parleriez d’Andres Iniesta; plus réaliste, il pourrait être Dennis Wise sans le fou. Il n’y a jamais eu un moment où cela a semblé une erreur de le mettre sur cette scène dorée.

Si le personnel était parfait, le plan était encore meilleur. Il était clair dans 20 minutes que Chelsea allait utiliser de longues balles en diagonale pour exposer la ligne haute de Liverpool et l’inexpérience de son arrière droit, tandis que les coureurs sortiraient des profondeurs pour attraper à plat la défense des Reds. Et par possession, ils ont pressé avec une férocité et une constance trop rarement vues cette saison. Le premier but devait beaucoup au mauvais gardien de but d’Adrian, mais cela témoignait également de la détermination de Chelsea à maintenir le cap. Ils méritaient la tête et ils méritaient plus tard de doubler cette avance, ayant réussi à neutraliser une attaque de Liverpool beaucoup trop dépendante de Sadio Mane, qui était seul dans son excellence.

Que le dernier tir de Liverpool sur la cible soit arrivé à la 31e minute est accablant, et il est inévitable que les retombées de ce match se concentrent sur leur échec, mais c’est une nuit où nous devons absolument créditer Lampard et son équipe de Chelsea pour la formulation, puis exécuter un plan qui a apporté une première feuille blanche en neuf tentatives et une victoire qui pourrait simplement signaler l’arrivée de Lampard en tant qu’entraîneur d’élite.

Sarah Winterburn