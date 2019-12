Chelsea, dédicaces: Olivier Giroud serait entré dans les plans de l'Olympique de Lyon Reste du monde

Mis à jour le 24/12/2019 à 17:14

Il ne se sent pas à l'aise à Stamford Bridge et souhaite rechercher la continuité pour ne pas voir sa présence au prochain Championnat d'Europe mise en péril. Olivier Giroud Ce sera l'un de ceux qui encouragera le prochain marché des transferts, celui de janvier, et pour l'instant en Ligue 1 de France il y a déjà jusqu'à deux intéressés par leurs services. Bien que Bordeaux ait sondé son possible retour dans la ligue de son pays, ces derniers jours l'intérêt du Lyon Olympique.

Lyon cherche à se renforcer en attaque après les blessures de Memphis Depay et d'Adélaïde, et bien que Giroud ait déclaré qu'il n'envisageait pas un retour en Ligue 1, le fait d'avoir l'Eurocopa très proche l'a poussé à vouloir désormais rentrer.

«La France est l'une des solutions en janvier. J'ai les yeux rivés sur le Championnat d'Europe. Tel est mon objectif. Je ferai de mon mieux pour y être. Je suis toujours joueur de Chelsea, nous avons encore plusieurs matchs avant le marché. Je les rencontrerai ensuite et prendrai la meilleure décision pour moi », a-t-il expliqué à Dauphine Libéré.

Ils veulent aussi Lemar

Thomas Lemar, de la mauvaise première partie de saison à l'Atlético de Madrid est également dans le collimateur de Lyon. Les Français, malgré des minutes, ne finissent pas par arrondir de bons matchs. Selon «AS», les «matelas» proposent à Lyon une cession avec une option d'achat de 72 millions d'euros.

