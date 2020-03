Chelsea en contact avec un super agent pour un remplacement de Kepa

Date de publication: Mercredi 4 mars 2020 8:40

Chelsea aurait contacté le super-agent Mino Raiola à propos d’un éventuel déménagement estival pour le gardien de but de l’AC Milan Gianluigi Donnarumma.

L’avenir de Kepa Arrizabalaga à Stamford Bridge semble sombre, bien qu’il soit revenu dans l’alignement de départ lors du choc de la FA Cup avec Liverpool après avoir été abandonné en raison de sa mauvaise forme.

L’Espagnol a été remplacé par Willy Caballero en Premier League, mais avec le bouchon vétéran également pressenti pour passer cet été, Chelsea est après un nouveau numéro 1 établi.

Et, depuis longtemps admirateurs de Donnarumma, la nouvelle que Milan pourrait être disposé à vendre son jeune bouchon très bien noté viendra comme un énorme coup de pouce à la hiérarchie des Bleus.

Selon le célèbre journaliste italien Nicolo Schira, les géants de la Serie A envisagent de déplacer leur gardien de but, afin d’aider à équilibrer les livres.

Et Chelsea est connu pour faire partie d’un certain nombre de clubs prêts à offrir au joueur de 21 ans 7 millions de livres sterling par an, comme le rapporte The Sun.

Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ont également pris contact, tandis que la Juventus surveille également de près la situation.

Donnarumma a pris de l’importance en 2015 lorsqu’il a fait ses débuts en équipe première pour l’AC Milan à seulement 16 ans, tandis que ses débuts internationaux sont arrivés un an plus tard.

Le jeune a déjà fait 190 apparitions pour Milan, malgré son jeune âge, tout en accumulant 16 sélections internationales.

Bien que le rapport ne mentionne pas le type de frais que Milan exigera pour le joueur, il pourrait être gérable, étant donné le besoin du club italien d’équilibrer ses finances.

