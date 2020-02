Chelsea est devenu fort à domicile et a battu Tottenham par EPL »Pressfootball

Samedi 22 février 2020

L’équipe de Frank Lampard a remporté une précieuse victoire 2-1 contre Tottenham Hotspur pour la 27e date de Premier League. Les Londoniens ont réussi à obtenir quatre points d’avance sur les Spurs qui suivent leur tranco irrégulier dans le tournoi anglais.

Tottenham de Mourinho ne lève toujours pas la tête. Et c’est que l’équipe portugaise n’a pas pu obtenir la victoire lors de sa visite à Chelsea, où il est tombé 2-0 contre un Stamford Bridge bondé à la date 27 de la Premier League anglaise. Bien que le processus du jeu ait été régulier, l’efficacité du casting réalisé par Frank Lampard a été décisive lors de la définition du jeu.

Les premières minutes de la réunion ont été serrées et les arrivées des deux équipes ont forcé les interventions de Willy Caballero pour Chelsea et Hugo Lloris pour les «Spurs». Malgré ce qui précède, c’est le local qui a ouvert le score, grâce à un tir de l’attaquant français Olivier Giroud, à 15 ‘du match, après avoir reçu un ballon qu’il avait frappé sur la barre transversale du gardien de but Lloris.

Dès lors, les bleus ont dominé le terrain et le contrôle du ballon en position. Cela a permis que vient de commencer la deuxième partie (48 ′), Marcos Alonso a terminé un grand jeu collectif de l’équipe de Londres et a marqué le partiel 2-0.

Un Tottenham décimé a tenté de faire face, mais le manque de hiérarchie des joueurs dans l’attaque a diminué les chances de l’équipe «Mou», qui a joué avec plus d’élan que le football. C’est ainsi, grâce à une passe de Lamela dans la zone de l’équipe locale qui a rebondi dans le défenseur Antonio Rüdiger, qui a mis le rabais presque à la fin du match (88 ′), avec lequel il a installé la tension dans les dernières minutes de Pont de Stamford

De cette façon, le match s’est terminé par un 2-0 favorable à Chelsea qui s’est éloigné de Tottenham lui-même au classement et s’est consolidé en quatrième position en Premier League avec 44 unités, 4 de plus que les Spurs qui terminent cinquième avec 40 points

Le prochain duel pour ceux de Frank Lampard en Premier League sera contre Bournemouth, le samedi 29 prochain à 12 heures. Alors que les «Spurs» feront de même avant Wolverhampton, dimanche 1/3 à 11h00 dans le Chili continental.

