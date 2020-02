Chelsea est parti avec des questions majeures après la fenêtre de transfert inactive de janvier

HULL, ANGLETERRE – 25 JANVIER: Frank Lampard, l’entraîneur-chef de Chelsea lors de l’Emirates FA Cup Quatrième tour entre Hull City et Chelsea au stade KCOM le 25 janvier 2020 à Hull, en Angleterre. (Photo de Robbie Jay Barratt – AMA / .)

La date limite de transfert de janvier est venue et est allée rapidement car Chelsea a fait autant d’affaires que l’été dernier en vertu de l’interdiction de transfert … presque rien. À l’exception de la vente de Tariq Lamptey à Brighton & Hove Albion, rien ne s’est produit à Stamford Bridge. Des joueurs comme Victor Moses, qui était en prêt à Fenerbahce pour le début de la saison, puis prêté à l’Inter Milan ce mois-ci, n’ont pas affecté l’équipe de première équipe à Stamford Bridge. Est-ce que Chelsea en viendra à regretter leur fenêtre de transfert pratiquement inexistante?

Chelsea est parti avec des questions majeures après la fenêtre de transfert de janvier

Les options d’attaque échouent

Chelsea a passé la majorité de cette fenêtre à chercher des joueurs offensifs. Ils ont reniflé sur chacun d’eux et dans les jours précédant et le jour de l’échéance, les Bleus se sont précipités pour des offres de dernière minute.

Dries Mertens de Napoli? Tombé à travers. Edinson Cavani avec un contrat venant à expiration au Paris Saint-Germain? Pas intéressé à venir à Chelsea. Moussa Dembele a-t-il relevé le défi avec une équipe de «Premier Six» de Premier League? Peu importe, Chelsea et Lyon n’ayant pas pu s’entendre.

Timo Werner de RB Leipzig? Hakim Ziyech à Ajax? Le Jadon Sancho du Borussia Dortmund? Ces accords n’ont jamais abouti non plus, même s’ils ont été conclus.

Chelsea s’est concentré sur la recherche de nouvelles options d’attaque, car ils n’ont qu’un seul attaquant auquel ils croient; Tammy Abraham. Même lui a subi quelques blessures mineures, malgré la douleur inconfortable.

C’est à quel point ils ne font pas confiance à leurs autres options, Michy Batshuayi et Olivier Giroud. Ils préfèrent que leur attaquant vedette en herbe, et le produit de la Youth Academy, ne soient pas moins exposés, risquent davantage de blessures que le Belge ou le Français n’ont effectué un quart de 90 minutes.

Si c’est leur position sur les trois joueurs, ils ont certainement eu raison de chercher des remplaçants, mais en raison de l’inaction de Chelsea, Giroud et Batshuayi resteront avec le club jusqu’à la fin de la saison.

Michy Batshuayi, la sauvegarde permanente

Batshuayi a été l’attaquant remplaçant de Chelsea toute l’année, débutant dans des compétitions de coupe et étant un attaquant remplaçant lorsqu’il a besoin d’un but ou d’un temps de jeu. Lorsqu’il a été appelé, il a réussi, comme le vainqueur de la phase de groupes de la Ligue des champions contre l’Ajax dans les arrêts de jeu plus tôt cette saison.

Mais avec son rôle, l’attaquant doit se sentir frustré. Les prêts avec le Borussia Dortmund, Valence et Crystal Palace n’ont pas réussi à s’épanouir davantage, tout comme son rôle à Chelsea depuis son arrivée en 2016.

Après trois ans, contracter un autre prêt semblait inutile. Va-t-il jamais devenir le numéro neuf de Chelsea? À ce stade, probablement pas. C’est un remplaçant permanent. Même avec la Belgique, il est le remplaçant de Romelu Lukaku.

Peut-il continuer à impressionner en cas de besoin, ou est-ce que rester avec Chelsea le frustrera et affectera son jeu? Les Bleus espèrent mieux que ce soit le premier.

Giroud, le grincheux?

Pour le Français, rester dans l’ouest de Londres doit être extrêmement décevant. L’ancien homme d’Arsenal a besoin de plus de temps de jeu que lui et obtiendra Chelsea avant les Euros de cet été.

La France a-t-elle vraiment besoin de lui au sommet? Non, c’est exactement pourquoi il a essayé de forcer un mouvement autant qu’il le pouvait, de jouer régulièrement pour le club et d’aller (probablement) à un dernier championnat d’Europe avec son pays. Malheureusement, sans que Chelsea apporte un remplaçant, il devra quitter les six derniers mois de son contrat.

Oui, ça aurait été bien que Chelsea encaisse avant de partir gratuitement, mais combien pourraient-ils vraiment extraire pour un attaquant de 33 ans sans rythme? Vainqueur de la Coupe du monde ou non, grand dans les airs ou non, il ne commanderait pas de toute façon des frais élevés.

Maintenant, le Français est sûrement mécontent car il continuera à jouer le troisième violon à un jeune de 22 ans. Il ne deviendra pas un problème dans le vestiaire, n’est-ce pas? Le risque est assez mauvais.

Questions majeures à Chelsea

Avant l’ouverture de la fenêtre le jour du Nouvel An, Chelsea était assise dans une position confortable sans vraiment avoir besoin de transferts. Après les luttes du mois dernier, les défaites contre Bournemouth, Southampton, Newcastle United et les matchs nuls contre Brighton et Arsenal, Chelsea était en train de reconsidérer à juste titre et de chercher durement quelqu’un.

Augmentation ou chute de la seconde moitié?

Après avoir flairé toutes les options offensives, ainsi que des demandes d’arrière gauche comme Ben Chilwell à Leicester et d’arrières centraux comme Kalidou Koulibaly, Chelsea peut certainement terminer dans le top quatre.

Avec leurs quatre premiers rivaux qui se renforcent tous ce mois-ci, Chelsea pourrait être laissé pour mort. Heureusement, cependant, chaque équipe a perdu des points inutiles au cours des dernières semaines, maintenant Chelsea en quatrième position.

Chelsea a étonnamment et déprimé terminé le mois sans améliorer l’équipe après une tonne de rumeurs et de spéculations. En fin de compte, c’est une opportunité énorme pour la récolte actuelle de joueurs et le manager de prouver leur valeur.

Le mouvement de jeunesse était-il le bon choix? Lampard peut-il en tirer le meilleur parti? Les joueurs et le manager sont-ils capables de diriger et de mener un club des «six premiers» au sommet du football anglais et européen?

Nous le saurons au cours des prochains mois.

