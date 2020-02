Chelsea est prêt à battre Barcelone, Man Utd à un gardien ambitieux

Date de publication: vendredi 7 février 2020 7:10

Le gardien de l’Ajax Andre Onana est devenu la cible de Chelsea alors qu’ils réfléchissent à la signature d’un remplaçant pour Kepa Arrizabalaga.

L’avenir du tireur espagnol à Stamford Bridge a été remis en question après son abandon pour le match nul des Blues avec Leicester City, avec certains rapports suggérant que Frank Lampard a demandé au club de signer un nouveau numéro un.

«Vous prenez des décisions chaque semaine et chaque jour dans ce travail. Aucune décision n’est facile », l’ancien milieu de terrain a déclaré en expliquant sa décision de laisser tomber Kepa.

«En ce qui concerne un gardien de but, vous y réfléchissez probablement un peu plus et un peu plus de temps, surtout si quelqu’un semble être le numéro un désigné.

“Ça ne peut pas être la fin de l’histoire. Nous devons être compétitifs. Willy s’entraîne bien, il agit bien et il a bien joué contre Hull la semaine dernière. J’ai décidé de rester avec lui. “

Les rapports précédents avaient indiqué que Lampard chercherait au sein de la Premier League à signer un nouveau gardien, avec Nick Pope de Burnley et Vicente Guaita de Crystal Palace parmi les prétendants.

Cependant, Goal jette un autre nom dans le chapeau, en suggérant que l’Onana d’Ajax est une option, et le joueur serait ouvert au mouvement.

Onana est l’un des gardiens les plus demandés en Europe, ayant impressionné depuis qu’il a quitté l’académie de Barcelone pour l’Ajax en 2015. Le joueur de 23 ans, qui est également un international camerounais, est un démarreur régulier d’Ajax depuis quatre ans. saisons.

Il avait été lié à un retour à Barcelone à l’avenir, tandis que Manchester United a également été crédité d’un intérêt, mais Goal affirme qu’Onana est sur la liste restreinte de Chelsea – même si Lampard va attendre de consulter ses entraîneurs de gardien de but avant d’arriver à une décision finale sur l’opportunité d’abandonner Kepa.

Barcelone devrait faire des ventes avant de pouvoir faire entrer Onana, alors qu’on pense qu’il pourrait déménager à Chelsea plus rapidement – avec le joueur désireux de se tester en Premier League.

Lampard est au courant d’Onana avec Chelsea qui s’est heurté à lui en phase de groupes de la Ligue des champions cette saison, et même s’il reste sous contrat à l’Ajax jusqu’en 2022, le Camerounais reste réceptif à la situation à Stamford Bridge, alors qu’il cherche un moyen dans le football de Premier League.

Un autre gardien que Chelsea a affronté en Ligue des champions, Mike Maignan de Lille, a également été lié aux Bleus s’ils décident de se séparer de Kepa.