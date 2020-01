Chelsea est tombé avec Newcastle après un but angoissant »

Samedi 18 janvier 2020

Dans un match frotté, Chelsea n’a pas pu battre Newcastle lors de sa visite à St James ‘Park et a fini par perdre 1-0 à la date 23 de la Premier League. Les «bleus» ont péché par manque de créativité qui les a empêchés de battre une équipe défensive des «pies».

Le Chelsea de Frank Lampard n’a pas trouvé la formule à surmonter lors de sa visite à Newcastle et a fini par perdre 1-0 à l’agonie dans une rencontre décevante pour les «bleus» au jour 23 de la Premier League.

L’équipe londonienne est entrée pour dominer le match tandis que les ra pies n’ont eu aucun problème à proposer un schéma défensif et à attendre que la contre-attaque nuise aux «bleus». Cependant, les premiers 45 ′ n’ont pas eu une plus grande incidence et les deux escouades se sont reposées avec le marqueur vierge.

Dans la deuxième partie, les choses n’ont pas beaucoup changé et le local a de nouveau regroupé ses joueurs dans leur propre domaine. Le blues cherchait par tous les moyens à briser le mur défensif mais c’était impossible. Cependant, sur le dernier jeu du match, le seul coup de coin que les «pies» avaient dans le jeu s’est terminé avec le score d’Issac Hayden (95 ′) qui a doublé une réponse fragile de l’espagnol Kepa.

Ainsi, les retraités reviennent à Londres avec une chute inattendue et restent en quatrième position avec 39 unités. Maintenant, ils doivent rassembler de l’énergie et attendre la visite de l’arsenal de Mikel Arteta ce mardi 21 janvier.

Pour les locaux, la victoire les a catapultés à la onzième position avec 29 points, s’éloignant de plus en plus du bas du tableau. Cependant, le mardi 21 doit également visiter l’Everton de Carlo Ancelotti, qui partagent les mêmes unités et définissent qui prévaudra au milieu de la Premier League.

