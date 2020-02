Chelsea est venu par derrière pour sauver une égalité contre Bournemouth »Football Press

Samedi 29 février 2020

Un match joué et diverti avait Bournemouth et Chelsea comme protagonistes. Valable pour la date 28 de la Premier League, cette confrontation s’est disputée au Dean Court Stadium et a laissé les deux équipes les mains vides, puisque le 2-2 n’aide personne dans la poursuite de leurs buts.

La première mi-temps a été assez régulière, mais il a eu une Bournemouth assez offensive dans les premières minutes. Ceux dirigés par Eddie Howe avaient quelques possibilités aux pieds du volant de Phillip Billing, mais le gardien Willy Caballero était là pour empêcher la chute de son arc.

Cependant, à la 33e minute, Chelsea a fait un bon jeu pour le secteur droit, qui s’est terminé par un centre que le défenseur Nathan Aké inscrit de justesse dans son propre but. Le rebond sur la barre transversale a été laissé à la partie espagnole Marcos Alonso, qui a défini fort avec une volée, pour marquer le premier but du match.

Chelsea est allé de l’avant avec la pause, mais tout allait changer en seconde période. Pour la minute 54, un corner à droite pour Bournemouth a été frappé d’une tête solide par le volant colombien Jefferson Lerma, qui a laissé le gardien Caballero sans options.

Deux minutes plus tard, le coup de vent de Bournemouth suivi de l’attaquant Joshua King, qui n’a défini qu’une balle de la droite devant le but. Dès lors, Chelsea cherchait sans cesse l’arc de Bournemouth, jusqu’à ce que cette insistance remporte un prix à la 85e minute.

Un tir de Pedro Rodríguez dans le croissant de la zone a été repoussé par le gardien Ramsdale, mais le rebond a été laissé à l’opportuniste Marcos Alonso, qui a cette fois défini avec un joli pop-corn et décrété la cravate pour Chelsea. À la 92e minute, Alonso a eu l’occasion de marquer son «coup du chapeau», mais sa tête est sortie du but de Bournemouth.

Avec ce résultat, Chelsea, mené par Frank Lampard, atteint 45 points, restant à la quatrième place, mais avec seulement quatre points d’avance sur Manchester United, qui joue demain. De son côté, Bournemouth atteint 27 points et se situe en position 17, à seulement deux points au-dessus de la ligne de descente.