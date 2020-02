Chelsea fait ses premiers pas avec un prix record de 105 millions d’euros fixé pour l’objectif de Man Utd

Date de publication: samedi 15 février 2020 6h52

Chelsea est prêt à suivre la signature de Hakim Ziyech de l’Ajax avec l’ajout de Jadon Sancho, selon des informations.

Les Bleus ont fait de Ziyech leur première signature sous Frank Lampard en février, bien que l’ailier attende la saison prochaine pour rejoindre sa nouvelle équipe, passant le reste de la campagne à l’Ajax.

Leur activité sur le marché des transferts ne semble pas s’arrêter là, car le club travaille à l’avance pour obtenir plus de signatures avant la réouverture de la fenêtre de transfert en été.

En parlant de leur acquisition de Ziyech, Lampard a ouvert la porte à plus de signatures si les bonnes opportunités se présentaient.

“Nous sommes toujours à l’affût, nous travaillons toujours ensemble pour essayer de voir comment nous pouvons nous améliorer”, a-t-il dit, “et je pense que ces améliorations pourraient être nécessaires peut-être en été, mais nous devrons essayer de assurez-vous que nous obtenons les bons. “

Selon France Football, leur prochaine signature devrait être un autre ailier, alors qu’ils alignent un record de club pour Jadon Sancho.

L’ailier anglais a décidé de revenir en Premier League après s’être épanoui en trois ans au Borussia Dortmund, mais ne devrait pas être bon marché.

Manchester United a été lié à l’adolescent alors qu’il cherche à investir dans des joueurs locaux prometteurs, tandis que Liverpool a également été invité à agir.

Cependant, Chelsea est celui qui a entamé des discussions initiales sur un transfert potentiel, selon France Football, et ils vont tout faire pour l’emmener à Stamford Bridge.

Les Bleus n’ont pas encore dépensé l’argent qu’ils ont gagné de la vente d’Eden Hazard au Real Madrid en 2019, et selon ce rapport, il pourrait être réinvesti dans un autre ailier pour aider à combler le vide laissé par le Belge.

Christian Pulisic est également passé de Dortmund à Chelsea, mais n’a plus marqué depuis novembre, tandis que les vétérans Pedro et Willian sont sans contrat à la fin de la saison et devraient continuer.

Cela laisserait Lampard nécessitant un renforcement supplémentaire en plus du Ziyech entrant, et Sancho semble être celui sur lequel ils se concentrent.

Cependant, il est averti que Dortmund cherche à battre son record de vente pour Sancho, ce qui signifie qu’ils devraient exiger plus de 105 millions d’euros qu’ils ont reçus de Barcelone pour Ousmane Dembele en 2017.