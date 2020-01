Chelsea fait une demande stupéfiante pour un homme de 26 ans après que Aston Villa l’ait interrogé – HITC

L’attaquant de Chelsea Michy Batshuayi était recherché par Aston Villa et Crystal Palace.

Selon The Sun, Aston Villa est restée stupéfaite par les demandes de 45 millions de livres sterling de Chelsea pour l’attaquant de 26 ans, Michy Batshuayi.

On prétend que Villa et Crystal Palace cherchaient tous les deux à signer Batshuayi, mais ils sont “sous le choc” après avoir été informés par les Bleus qu’il coûterait 45 millions de livres sterling.

Chelsea ne laisserait pas Batshuayi repartir en prêt après des périodes au Borussia Dortmund, Valence et Palace, mais leur évaluation semble ambitieuse.

Batshuayi n’a plus que 18 mois sur son contrat, et même s’il est clair que la vente en janvier ajoute parfois une prime et que Chelsea doit trouver un remplaçant, 45 millions de livres sterling semblent bien au-delà de sa valeur actuelle.

Villa ne paiera pas ce genre d’argent et ne pourra pas le prêter de toute façon après avoir signé Danny Drinkwater, tandis que Palace – qui a signé Cenk Tosun vendredi – a peut-être déjà déménagé.

Compte tenu de son rôle à Chelsea et du temps limité sur son contrat, les fans s’attendaient à payer environ la moitié de ces 45 millions de livres sterling.

Cela ne se produira pas à moins que Chelsea n’ait un changement majeur d’avis et laisse Batshuayi face à encore quelques mois assis sur le banc des Blues alors que son temps avec Chelsea continue de décevoir.

