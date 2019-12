Chelsea fait une offre de 44 millions de livres sterling pour le meneur de jeu du Real Madrid

Date de publication: samedi 21 décembre 2019 10:14

Chelsea est prêt à faire un mouvement de 44,3 millions de livres sterling pour une star du Real Madrid, tandis que Tottenham a été averti de vouloir signer un ailier, selon les journaux de samedi.

CHELSEA FAIT UNE OFFRE DE PLAYMAKER

Le magasin espagnol El Desmarque affirme que Chelsea a fait une offre initiale de 44,3 millions de livres sterling pour essayer de signer le meneur de jeu du Real Madrid Isco.

Le rapport indique que c'est le chiffre recherché par le président du Real, Florentino Perez, pour l'international espagnol.

Isco a eu du mal à conserver une place de départ régulière au Bernabeu depuis le retour de Zinedine Zidane dans le club, après avoir effectué seulement cinq départs en Liga pour le club et cinq autres remplacements cette saison.

Frank Lampard lorgnerait Isco pour aider à améliorer la créativité de son équipe, les Bleus ayant eu du mal à créer des opportunités ces dernières semaines, leur forme ayant chuté.

Isco serait en concurrence avec Mason Mount et le retour Ruben Loftus-Cheek pour un rôle de meneur de jeu à Stamford Bridge, bien que l'expérience de 27 ans à jouer au plus haut niveau, à la fois pour le club et le pays, le verrait plus comme un successeur naturel à Eden Hazard dans l'ouest de Londres.

Mais le rapport précise que l'accord est plus susceptible de se produire l'été prochain et non en janvier, bien que cela n'empêchera pas les Bleus de tenter leur chance pour voir s'ils peuvent conclure un accord dans la nouvelle année.

ET LE RESTE

Manchester United a été invité à tout mettre en œuvre pour signer Jadon Sancho et Saul Niguez par leur ancien milieu de terrain Kleberson (Daily Mirror)

Freddie Ljungberg semble prêt à rester à Arsenal après avoir laissé entendre qu'il fera partie du personnel d'entraîneurs de Mikel Arteta (Daily Mirror)

Le manager de Hertha Berlin, Jurgen Klinsmann, envisage de déménager pour Victor Wanyama de Tottenham (Daily Telegraph)

Le manager des Wolves Nuno Espirito Santo a dit à Tottenham de licencier Adama Traoré – sur et en dehors du terrain (Daily Mirror)

Steve Bruce veut que l'avenir du milieu de terrain anglais Jonjo Shelvey à Newcastle soit décidé avant de se concentrer sur les signatures de janvier (Daily Telegraph)

Danny Simpson dit que Leicester croira qu'il peut remporter le titre s'il gagne à Manchester City samedi – tout comme il l'a fait en 2016 (The Sun)

Manchester City et Manchester United affrontent la concurrence de Liverpool, du Real Madrid et de Barcelone pour recruter le milieu de terrain allemand de 20 ans Kai Havertz du Bayern Leverkusen (The Sun)

Mikel Arteta doit signer 10 joueurs et doit être impitoyable avec l'équipe d'Arsenal, selon l'ancien artilleur Kevin Campbell (The Sun)

La Premier League envisage de suivre l'EFL en introduisant des déductions de points fixes pour les clubs qui enfreignent les règles du fair-play financier (Daily Mail)

Le Paris St-Germain est en pourparlers avec la Juventus sur un accord de swap pour le milieu de terrain allemand Emre Can, 25 ans, qui pourrait voir le milieu de terrain argentin Leandro Paredes aller dans la direction opposée (Daily Mail)

La bataille en cours pour le contrôle de Sheffield United entrave les tentatives de lier le manager Chris Wilder et des acteurs clés tels que John Lundstram à de nouveaux contrats (Daily Mail)

Brendan Rodgers a révélé qu'il reposerait Jamie Vardy pendant au moins un match à Noël alors que le patron de Leicester exhortait les chefs de football anglais à prévoir des vacances d'hiver "convenables" (Daily Mail)

Swansea est confiant d'obtenir la signature du prêt de l'attaquant de Liverpool Rhian Brewster le mois prochain (Daily Mail)

Roy Hodgson dit qu'il est confronté à la pire crise de blessures de son mandat à Crystal Palace après que Scott Dann est devenu le dernier défenseur à détecter un problème vendredi (Daily Mail)

Le manager des Rangers Steven Gerrard souhaite que l'attaquant anglais Jermain Defoe, 37 ans, reste à Ibrox pour une autre saison (The Times)

Les Queen's Park Rangers évaluent une nouvelle offre pour la star écossaise Scott McKenna (Daily Record)

Motherwell est résigné à perdre Devante Cole le mois prochain, laissant Stephen Robinson cibler un nouvel attaquant en priorité en janvier (Daily Record)