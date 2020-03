Chelsea forcé de casser la banque pour décrocher le remplaçant idéal de Kepa

Date de publication: dimanche 22 mars 2020 7:22

Chelsea serait forcé de casser la banque s’ils décidaient de remplacer Kepa Arrizabalaga par Juan Musso cet été.

L’Espagnol de 25 ans est devenu le gardien de but le plus cher du monde lorsqu’il a déménagé à Athletic Bilbao pour Stamford Bridge pour 72 millions de livres sterling en 2018, mais les Bleus sont à la recherche d’un nouveau numéro 1 après que Frank Lampard a perdu confiance en Kepa après un chaîne d’erreurs très médiatisées cette saison.

Ayant chuté Kepa, Lampard a depuis rétabli le bouchon, qui a récompensé le patron de Chelsea avec des affichages solides – mais cela n’a pas arrêté les rumeurs selon lesquelles les Blues chercheront une mise à niveau à la place.

Kepa lui-même a été lié à un retour en Espagne au Real Madrid, tandis que Chelsea seraient à la recherche de Jan Oblak, Marc-André ter Stegen, André Onana et Dean Henderson.

Tous les quatre devraient coûter plus de 50 millions de livres sterling, tandis que l’as d’Udinese Musso était considéré comme une option plus abordable avec une évaluation de seulement 27 millions de livres sterling.

Cependant, l’agent de Musso a maintenant suggéré que le joueur de 25 ans pourrait également exiger des frais énormes – à l’instar de ce que coûteraient Kepa, Thibaut Courtois et Gianluigi Donnarumma à l’AC Milan.

S’adressant à Calciomercato (via le Sunday Express), Vicente Montes place Musso parmi les trois meilleurs gardiens de but de Serie A aux côtés de Samir Handanovic et Donnarumma et affirme que son client est destiné à passer dans une grande équipe européenne.

Lorsqu’on lui a demandé de confirmer si l’Inter Milan avait pris contact lors d’un déménagement, Montes a déclaré: «Confirmer quelque chose aujourd’hui serait irresponsable.

«Cependant, nous devons reconnaître que plusieurs équipes de différentes ligues le suivent de près.

“Il est évident qu’avec son âge, avec deux saisons en Europe derrière lui, avec un passeport italien, faisant preuve de qualité et de professionnalisme, Musso est destiné à devenir le gardien d’une grande équipe européenne.”

Montes a également révélé que certains directeurs sportifs de Serie A non identifiés ont posé des questions sur Musso et est d’avis que le bouchon Udinese devrait être évalué dans la même fourchette de prix que son prédécesseur potentiel dans l’ouest de Londres Kepa.

«Les gardiens de but ont acquis une grande valeur sur le marché étant donné leur grande importance dans le jeu actuel et si vous analysez les dix meilleurs gardiens de but du monde, personne n’atteindra 30 ans [old],” il ajouta.

«Il est évident que Juan sera le gardien d’un grand Européen dans un avenir proche.

«La valeur sur le marché est quelque chose de si relatif. Si Kepa coûte à Chelsea 80 millions d’euros (74 millions de livres sterling), Courtois plus ou moins le même montant et Donnarumma à 100 millions d’euros (92 millions de livres sterling), combien vaut Juan Musso? »

Les chiffres de Montes ne sont pas exactement parfaits, Kepa coûtant un peu moins de 74 millions de livres sterling, alors que Courtois ne ferait que ramener le Real Madrid à 35 millions de livres sterling et Donnarumma est évalué à un peu moins de 50 millions de livres sterling sur Transfermarkt.co.uk.

Mais ces commentaires suggèrent que Musso ne sera pas disponible à un prix aussi bas que Chelsea le souhaiterait, bien que son contrat à l’Udinese expire en 2021.

