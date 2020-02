Kepa, Zouma, Alonso, Emerson Palmieri, Jorginho, Barkley, Willian, Pedro. Huit joueurs pourraient faire leurs valises et quitter Chelsea la saison prochaine: selon les informations rapportées par le Sun, le club londonien voudrait obtenir l’argent nécessaire pour se rendre à Ben Chilwell et Jadon Sancho, tandis qu’un échange avec l’Atletico Madrid pourrait être profilé entre le gardien basque et Jan Oblak.