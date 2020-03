Parmi les footballeurs révélation de cette saison en Premier, il ne fait aucun doute Tammy Abraham. Auteur de 15 buts entre la ligue et la Ligue des champions, le jeune attaquant de Chelsea aurait déjà reçu l’offre de renouvellement du club mais aurait refusé. Le joueur, rapporte le Sunday Mirror, aimerait se rapprocher le plus possible de l’engagement perçu par les joueurs de Blues les plus expérimentés.