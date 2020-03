Chelsea jouera la Ligue des Champions contre le Bayern Munich derrière des portes closes

MUNICH, ALLEMAGNE – 21 février: (BILD ZEITUNG OUT) vue générale à l’intérieur du stade avant le match de Bundesliga entre le FC Bayern Muenchen et le SC Paderborn 07 à l’Allianz Arena le 22 février 2020 à Munich, en Allemagne. (Photo par Harry Langer / DeFodi Images via .)

En raison de la peur de l’épidémie de coronavirus, le match de huitièmes de finale de la Ligue des champions entre Chelsea et le Bayern Munich se jouera à huis clos.

Le match aller a déjà été joué, devant une foule excitée de Stamford Bridge. Le Bayern Munich s’est enfui avec une victoire 3-0 à l’extérieur et est revenu en Allemagne avec un grand avantage pour le match à domicile.

Chelsea v Bayern Munich sera joué derrière des portes fermées

Remboursements à émettre dès que possible

Un communiqué publié par le Bayern sur Twitter indique: «Notre match de Ligue des champions contre Chelsea se déroulera à huis clos. Tous les détenteurs de billets recevront un remboursement complet. »

Une autre déclaration, cette fois de Chelsea, indique que des remboursements seront également accordés à leurs fans.

Éclosion de coronavirus affectant de nombreuses compétitions

De nombreuses ligues nationales à travers l’Europe ont adopté une précaution similaire au cours du mois dernier. La Liga et la Ligue 1 joueront pour le moment dans des stades vides. La ligue espagnole sera sécurisée jusqu’au 22 mars. Les deux meilleures ligues de France disputeront des matchs sans supporters jusqu’au 15 avril.

La Serie A italienne a bien avancé avec des matchs de stade vides.

La Juventus contre l’Inter Milan a été l’un des plus grands matchs de la saison et a dû être joué à huis clos. Cela était dû à l’épidémie de COVID-19 en Italie. De nombreux autres matchs au cours de cette semaine ont également été joués à huis clos.

Maintenant, avec Chelsea v Bayern étant fermé, cela signifie qu’une nouvelle compétition se sécurise contre les fans en raison de l’épidémie. Le match de Ligue Europa entre Manchester United et LASK doit également se jouer devant une foule vide.

Avec la propagation du coronavirus, les fans de football devront peut-être regarder leur téléviseur pendant longtemps, voire même pour l’Euro 2020.

