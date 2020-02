Chelsea, Lampard: “Un échec en dehors de la Ligue des champions? Tout est entre nos mains”

Frank Lampard il a parlé lors d’une conférence de presse, mettant à jour principalement sur les KO et les blessures. “Kante ne va pas bien, c’est un problème musculaire. J’espère que c’est trois semaines. Pulisic? Il est sorti, il n’y a pas de date de récupération précise, c’est une blessure difficile. Loftus-Cheek? Il ne démarre pas mais il est dans l’équipe. Christensen est sélectionnable, Abraham est de 70% “.

Sur Tottenham. “Je ne pense pas que ce soit un bon moment pour les affronter. Kane et Son sont portés disparus mais ils sont en forme, ils ont des joueurs qui peuvent les remplacer et c’est un derby.”

Sur la saison. “C’est une année de transition et les fans l’ont compris. Ils nous respectent et apprécient ce que nous faisons.”

Sur Kepa. “Il doit continuer à s’entraîner et prouver qu’il est au top. Je suis d’accord avec le club, c’est une décision de performance.”

Sous pression. “Je le ressens toujours, c’est un sport de haut niveau. J’aime des semaines comme celle-ci, sous pression, même si c’était mauvais de perdre lundi. Tout le monde écrit que nous sommes hors du top quatre mais c’est un processus et la pression est toujours là.”

Sur Mourinho. “Notre relation a changé mais elle est toujours amicale et de respect mutuel”.

Sur un éventuel échec des quatre premiers. “Ce sont les autres qui doivent juger, les blessures nous ont conditionnés. La position est entre nos mains mais ce sera de plus en plus difficile, les autres sont forts”.