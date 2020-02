Chelsea liée à Antonee Robinson pour résoudre les problèmes défensifs

SWANSEA, PAYS DE GALLES – 18 janvier: Andre Ayew (L) f Swansea City est encrassé par Antonee Robinson de Wigan Athletic pendant le match de championnat Sky Bet entre Swansea City et Wigan Athletic au Liberty Stadium le 18 janvier 2020 à Swansea, au Pays de Galles. (Photo par Athena Pictures / .)

Si Chelsea a simplement acheté Christian Pulisic parce qu’il est américain, comme certains le pensaient il y a un an, alors comment expliquent-ils l’intérêt de Chelsea pour l’arrière gauche de l’USMNT Antonee Robinson?

Des informations suggèrent que Chelsea, comme plusieurs clubs, a manifesté son intérêt pour le jeune international américain après son échec à l’AC Milan le mois dernier.

Chelsea compte sur Antonee Robinson pour résoudre ses problèmes défensifs

Qui est Antonee Robinson?

Robinson est en fait originaire de l’Angleterre, se développant dans le système de jeunesse d’Everton. Cependant, il n’a jamais fait une apparition senior pour les Toffees. Il a passé la saison 2017/18 en prêt avec Bolton Wanderers dans le championnat où il a fait ses débuts professionnels à l’âge de 20 ans. Pour la saison 2018/19, il est allé à Wigan Athletic pour un autre prêt dans le championnat. Et avant le début de cette saison, il a déménagé à Wigan en permanence avec un contrat de trois ans.

Robinson a passé toute sa carrière de club en Angleterre jusqu’à présent, mais a choisi de représenter les États-Unis au niveau international avec des racines aux États-Unis par le biais de son père américain. Le jeune arrière gauche a accepté les commandes pour les UMNT U18 et U23 après avoir obtenu la place de départ à Bolton en 2017 et 2018 et a fait ses débuts en senior avant la Coupe du monde 2018, à laquelle les États-Unis ne se sont pas qualifiés.

Le style de jeu

Comme de nombreux arrières latéraux, Robinson excelle plus en attaque qu’en défense. Et avec son rythme, il devient un cauchemar du côté gauche pour l’opposition. Le joueur des Latics s’associe bien avec ses coéquipiers lorsqu’il frappe sur la contre-attaque et peut même intervertir 1-2 défenseurs de contournement.

Dans la moitié de terrain adverse, la tâche de Robinson est d’envoyer des croix et de créer des occasions de marquer des buts. Si son rythme est un attribut positif, sa traversée est toujours dans la plage neutre, bien qu’en amélioration chaque semaine.

Défensivement, l’Américain a encore beaucoup à peaufiner. Sa défense en 1c1 le laisse trop souvent derrière lui. Certes, son rythme aide à la récupération, mais comme il monte dans les divisions avec le club et fait face à une concurrence plus rude avec l’équipe nationale senior, son rythme ne sera pas suffisant pour le renflouer.

Intérêt de Chelsea

La mauvaise défense de Chelsea cette saison avait conduit à une pléthore de points perdus. Et pendant la fenêtre de janvier, le club de l’ouest de Londres a tenté de faire appel à un arrière gauche. Leicester a repoussé ses tentatives d’achat de Ben Chilwell. Porto n’était pas disposé à se séparer d’Alex Telles, son arrière gauche.

Le manager des Blues Frank Lampard n’a pas obtenu l’aide défensive qu’il voulait le mois dernier, ce qui en fait une nécessité cet été. Et Robinson est sur le radar des Blues.

À l’AC Milan, Robinson n’aurait jamais vraiment joué, avec Theo Hernandez de loin le supérieur des deux. Mais étudier en Serie A, une ligue notoirement défensive, et enfin, dans une ligue de haut niveau, Milan aurait certainement été une étape pour l’Américain.

Cependant, le transfert a échoué dans les derniers instants, laissant Robinson jouer la deuxième moitié de la saison à Wigan au lieu de monter sur le banc en Italie.

Et à cause de cela, Chelsea est prêt à bondir. Peut-être qu’il vendra des maillots pour le club, comme certains l’ont suggéré de manière extravagante était la seule raison pour laquelle le club a acheté Pulisic il y a un an. Cependant, s’ils achètent Robinson, la vraie raison est l’intention de rendre l’équipe meilleure sur le terrain. Tout comme avec Pulisic.

