Le milieu de terrain brésilien du Bayern Munich Philippe Coutinho (R) réagit avec le milieu de terrain allemand du Bayern Munich Joshua Kimmich lors du match de football de Bundesliga de première division allemande FC Bayern Munich v FC Augsburg à Munich, dans le sud de l’Allemagne le 8 mars 2020. (Photo de Christof STACHE / .) / LA RÉGLEMENTATION DU LDF INTERDIT TOUTE UTILISATION DE PHOTOGRAPHIES COMME SÉQUENCES D’IMAGES ET / OU QUASI-VIDÉO (Photo par CHRISTOF STACHE / . via .)

De nouveaux rapports en provenance d’Espagne ont une fois de plus lié Chelsea au meneur de jeu brésilien Philippe Coutinho. Selon Sport, le principal objectif de Barcelone est de réduire la graisse de l’équipe cet été, ce qui signifie vendre Coutinho, avec Chelsea comme l’un des prétendants potentiels.

Pourquoi Chelsea ne devrait pas signer Philippe Coutinho

Quels sont les chiffres?

Les Catalans ont placé un prix de 90 millions d’euros sur Coutinho, prenant un coup énorme sur les 160 millions d’euros qu’ils ont payés pour lui il y a quelques années à peine. Le fait qu’ils ne demandent qu’un peu plus de cinquante cents sur le dollar montre à quel point son séjour à Barcelone s’est mal passé et à quel point ils sont désespérés de le vendre.

Chelsea, cependant, n’est intéressé que par un prêt. Les Bleus évaluent l’ancien Liverpool à un niveau bien inférieur à 90 millions d’euros et préféreraient un prêt et une option d’achat, surtout après avoir vu son année médiocre prêtée au Bayern Munich.

Côté argent, c’est là que les deux parties se sont affrontées. Barcelone est prête à bouger et à conclure un autre accord de prêt, mais uniquement avec une clause d’achat obligatoire insérée. Et ils prendront des frais moins élevés, le ramenant à aussi peu que 65 millions d’euros, montrant une fois de plus leur désespoir de vendre.

Malheureusement pour les Blaugrana, Chelsea veut exactement le contraire. La partie londonienne paiera volontiers des frais plus élevés pour Coutinho, mais seulement si c’est une option après le prêt, non obligatoire.

Rien n’a encore été convenu et les deux parties restent dans l’impasse dans leurs négociations. Bien que ces détails puissent être résolus d’une manière ou d’une autre, Chelsea doit envisager autre chose, un facteur encore plus important.

Est-ce que Coutinho a même une place dans cette équipe de Chelsea dans la direction où ils vont?

Quel rôle Philippe Coutinho jouerait-il à Chelsea?

Coutinho peut jouer large au milieu de terrain ou attaquer en 4-3-3. Il pourrait jouer comme un numéro 10 au milieu; il peut jouer à droite ou à gauche. Le Brésilien est le rêve d’un manager.

Chelsea a déjà une pléthore d’autres options à toutes les positions que Coutinho pourrait jouer. Mason Mount, Callum Hudson-Odoi et Christian Pulisic seront probablement là pour le long terme. Willian et Pedro fourniraient également une concurrence acharnée, en supposant qu’ils ne partent pas après cette saison. Hakim Ziyech rejoindra également les Bleus après la fin de cette saison.

À l’exception de Willian et Pedro, ces quatre-là sont tous plus jeunes que Coutinho. Le seul proche est Ziyech, qui vient d’avoir 27 ans en mars dernier tandis que Coutinho aura 28 ans en juin, mais il a coûté beaucoup moins cher. De plus, il a le pied gauche, ce qui leur donne une dynamique différente sur l’aile quel que soit le côté sur lequel il joue.

Chelsea a évolué vers la promotion des jeunes cette année sous Frank Lampard, non seulement en attaque mais aussi en défense.

Coutinho ne correspond tout simplement pas à leur plan à court terme et à l’identité que le club essaie de construire. Son stock a chuté après un horrible séjour en Espagne et en Allemagne en prêt. Il coûte beaucoup plus cher que les joueurs de Chelsea et le joueur entrant. Et il a déjà 28 ans, quand Chelsea a tendance à devenir jeune.

Qu’apporte Coutinho que Chelsea n’a pas déjà? Pas tant. Il ne semble pas faire grand cas du mâle de Chelsea.

Dans l’ensemble, voici les principaux problèmes de cet accord – Barcelone doit vendre Coutinho plus que Chelsea ne doit l’acheter. Barcelone doit lever des fonds pour acheter Neymar et Lautaro Martinez. De l’autre côté, Chelsea n’a pas vraiment besoin d’acheter Coutinho.

Chelsea a le pouvoir de dire «non» dans cette négociation. Ils peuvent négocier dur et extraire autant qu’ils veulent de Barcelone car ils détiennent tout le pouvoir dans cette négociation.

En réalité, il vaut mieux simplement dire non maintenant et passer à des options plus réalistes qui peuvent bénéficier davantage à l’équipe. Le Brésilien n’est pas celui dont Chelsea a besoin pour perdre son temps.

Photo principale

Intégrer à partir de .