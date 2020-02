Chelsea offre des preuves de la faiblesse de la Premier League …

Date de publication: Mardi 25 février 2020 10:15

“1-0 et vous avez foutu le pied”, a été le chant peu de temps après le coup d’envoi à Stamford Bridge, les fans de Chelsea chantant joyeusement leur improbable victoire en Ligue des Champions 2012 contre l’opposition allemande de mardi soir. Une poignée décroissante chantait toujours la même chanson juste avant l’heure des heures, d’une manière ou d’une autre non réduite au silence par le double de quatre minutes de Serge Gnabry. Cette fois-ci, même ceux qui ne parlaient pas ne pouvaient pas croire une seconde que ce Bayern serait 2-0 et foutrait quoi que ce soit, ou que Chelsea serait à distance capable d’un retour.

Cet affrontement des huitièmes de finale a largement suivi le modèle de cette finale de la Ligue des champions d’il y a huit ans, avec un Bayern dominant jouissant de la majorité de possession et créant les meilleures chances. Mais cette équipe du Bayern Munich possède le phénoménal (dans le vrai sens du terme) Robert Lewandowski plutôt que Mario Gomez, tandis que Chelsea n’aurait pas d’attaquant du pedigree de Didier Drogba même s’ils canalisaient Weird Science pour combiner les forces d’Olivier Giroud et de Tammy Abraham. C’était exactement le mauvais match que beaucoup prédisaient entre les leaders en forme d’une Bundesliga compétitive et la quatrième meilleure équipe dans une Premier League incroyablement pauvre.

Il s’agit d’une équipe de Chelsea en bonne voie pour le total de points le plus bas de toute quatrième équipe de Premier League depuis le côté honnête mais limité d’Everton de David Moyes au milieu des années 2000 (le meilleur buteur était Tim Cahill avec 11). Ce n’est pas une bonne équipe de Chelsea. Combien vous voulez les excuser à cause de leur jeunesse, la perte d’Eden Hazard et une interdiction de transfert – bien qu’ils aient terminé troisième et remporté la Ligue Europa la saison dernière – sont des questions pour un autre jour, mais ce que nous avons vu mardi soir était un rappel qu’une saison nationale bizarre qui a vu cinq des Big Six traditionnels reculer pourrait à son tour voir les clubs anglais bégayer en Europe.

Chelsea n’a pas remporté d’égalité des huitièmes de finale en Ligue des champions en six ans et aucune chance de mettre fin à cette course lugubre a complètement disparu lorsque Lewandowski a fait 3-0 tandis qu’Abraham n’a même pas réussi à tirer un coup dans sa demi-heure sur le terrain. Cela a semblé un long chemin depuis 2012.

Glenn Hoddle et Darren Fletcher ont parlé à plusieurs reprises de «courbes d’apprentissage» et de «travaux en cours» et c’est certainement la tactique la plus gentille à adopter une nuit où le fossé entre le meilleur de l’Allemagne et le quatrième meilleur de l’Angleterre a été cruellement exposé. C’était certainement un rappel que nous ne pouvons pas vraiment juger Frank Lampard en tant que manager tant qu’il n’a pas eu la chance de dépenser de l’argent de ce côté de Chelsea; acheter un arrière gauche; acheter une défense centrale; pour acheter un attaquant; pour acheter absolument n’importe qui qui éloignera Ross Barkley du terrain.

Sa tâche n’est désormais plus d’atteindre les quarts de finale de cette Ligue des champions – ce rêve a tout simplement disparu avec le tirage au sort avant que les restes ne soient complètement écrasés à Stamford Bridge – mais uniquement pour atteindre à nouveau ce stade. Pour terminer la saison de Premier League en tant que l’un des plus grands nains. Heureusement, la suspension européenne de Manchester City leur a donné un filet de sécurité supplémentaire dont ils auront probablement besoin. Même après la victoire sur Tottenham, ils sont onzièmes au classement annuel. À l’heure actuelle, ils ne sont même pas dans la classe de Burnley, sans parler du Bayern Munich.

Sarah Winterburn