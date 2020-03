Chelsea pense à Ter Stegen comme remplaçant de Kepa

Les Londoniens s’apprêtaient à sauter sur le gardien allemand Marc André Ter Stegen, alors il dit ‘Sunday express‘dans l’édition d’aujourd’hui. Selon le journal anglais, le gardien de but de FC Barcelona C’est la meilleure option pour remplacer Kepa Arrizabalaga, ce qui n’a pas complètement convaincu le technicien Frank Lampardet il s’apprêtait à quitter le club.

Le plan de l’ensemble anglais est de trouver un remplaçant de bonne réputation, et tout indique Ter Stegen, ce serait le idée de gardien de but par rapport à d’autres substituts possibles que le club a envisagés, des noms comme Onana, du Ajax, ou Gianluigi Donnarumma, qui est également à la recherche de PSG et Juventus

😱 ELS DUBTES DE TER STEGEN

🎙️ Lluís Canut:

🔊 “Ter Stegen va dire à une entreprise qu’il va proposer un nom qu’il ne savait pas s’il verrait ici”

🔊 “C’est un joueur de dels qui est queixa de la manca d’entrenaments qui a du personnel” #ClubMitjanit pic.twitter.com/mYKO8TJqOC

– Club de la Mitjanit (@ClubMitjanit) 3 mars 2020

Les de Pont de Stamford Ils n’ont pas oublié que le renouvellement de l’objectif allemand n’est pas encore concret, même si ce serait la prédisposition des deux à se renouveler (club et joueur), les Anglais profiteront de tout inconvénient dans la négociation.